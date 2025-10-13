Forskningsassistent i åldrande och senescens
2025-10-13
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi.
Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil. MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 180 anställda, varav 60 är doktorander. Läs mer om MBW på https://www.su.se/mbw.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
Laboratoriet som leds av Sabrina Büttner söker en motiverad forskningsassistent med intresse för cellulärt åldrande, senescens och farmakologiska interventionsstrategier. Projektet fokuserar på de molekylära mekanismer som ligger bakom cellulär senescens och den åldersrelaterade försämringen av cellers funktion. Vi har genomfört en kemisk screening i Saccharomyces cerevisiae, vilken har identifierat flera substanser med senolytisk aktivitet. Den framgångsrika kandidaten kommer att ansvara för validering och detaljerad molekylär karakterisering av dessa substansfynd, samt undersöka deras verkansmekanismer, genetiska beroenden och fenotypiska effekter i jästbaserade senescensmodeller.
Arbetet kombinerar cellbiologi, molekylärgenetik och kemisk biologi för att belysa hur senescens kan påverkas på cellulär nivå. Projektet bidrar till vårt övergripande mål att förstå mekanismer för cellulär livslängd och att identifiera konserverade anti-aging-interventioner. Projektet erbjuder en utmärkt möjlighet att kombinera genetiska modellsystem med kemisk screening för att få insikt i de molekylära mekanismer som styr cellulärt åldrande och för att identifiera potentiella anti-senescens-substanser.Kvalifikationer
Den sökanden måste ha ha en masterexamen inom biologi, farmaceutiska vetenskaper eller ett närliggande område. Den ideala kandidaten har en stark bakgrund inom jästgenetik, med dokumenterad erfarenhet av cellbiologi och läkemedelsscreening. Meriterande är även farmakologisk kunskap om substansbibliotek och småmolekylära analyser, erfarenhet av jästmodeller för senescens eller åldrande samt erfarenhet av flödescytometri och kvantitativ utvärdering av cellulär fitness, inklusive mätningar av viabilitet, tillväxt och cellstorlek.
Om anställningen
Anställningen avser deltid (60 % av heltid) och är tidsbegränsad på 6 månader. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Ytterligare information lämnas av Professor Sabrina Büttner, tfn 08-16 4170, mailto:sabrina.buettner@su.se
