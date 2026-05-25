Forskningsassistent
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi / Laborantjobb / Uppsala
2026-05-25
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl. a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologiPubliceringsdatum2026-05-25Dina arbetsuppgifter
Ansvara för laborativa analyser med hjälp av PCR-baserade metoder. Ta fram DNA-profiler med olika tekniker. Genomföra extraktion och qPCR-kvantifiering av DNA, STR-genotyping, DNA-sekvensering och NGS-analys. Utföra åldersprediktioner med pyrosekvensering.
Kvalifikationskrav
Högskoleexamen med naturvetenskaplig inriktning. Masterexamen i forensisk vetenskap. Erfarenhet av molekylärbiologiska och rättsgenetiska analysmetoder samt tillhörande dataanalyser.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Kunskap och erfarenhet av olika bioinformatiska analyser, mjukvaror för forensiska analyser och maskininlärning, särskilt för åldersprediktion. Därutöver är det önskvärt med erfarenhet av dataanalys av NGS-data med mtDNA, SNP- och STR-markörer.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare, provanställning kan tillämpas. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Marie Allen, Marie.Allen@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 8e juni 2026, UFV-PA 2026/1234
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932)
Dag Hammarskjöldsväg 20
)
752 37 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi Kontakt
HR-generalist
Elin Truder elin.truder@igp.uu.se
