Forskningsassistent
2026-05-06
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.Vill du vara med och bidra till vår utveckling?Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Snarast möjligt
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Stationeringsort: Västerås
Akademi/enhet/avdelning: Utbildningsvetenskap och KonstPubliceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Som forskningsassistent kommer du att bidra med kompetens inom, och egen erfarenhet av, högkvalitativ matematikundervisning grundad på forskningsbaserade läromedel för grundskolan för grundskolans senare år, särskilt åk 7-9.
Du kommer även att fördjupa dig inom relevant matematikdidaktisk forskning för att sedan vara med och omsätta såväl denna den vetenskapliga grund som den egna undervisningserfarenheten i lektionsplaneringar, undervisningsmetoder och -strategier, visuella representationer av matematik, med mera liknande. Detta ska sedan omsättas i den/de artefakter som utvecklas och beforskas inom projektet, i samarbete med våra samarbetspartners där verksamma lärare testar i vilken mån dessa artefakter fungerar som resurs för deras undervisning på förväntat sätt.
Utöver sedvanligt arbete som tillkommer i forskningsprojekt av det här slaget, tillkommer arbete med datainsamling i skolor, kontakter och samarbete med skolhuvudmän och testande lärare som medverkar i forskningsprojektet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Lärarexamen
Erfarenhet av att undervisa i matematik på högstadiet
Omfattande och djup erfarenhet av att bedriva högkvalitativ matematikundervisning grundad på forskningsbaserade läromedel
Goda IT-kunskaper
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
För denna anställning är det meriterande om du har:
Kunskap om och tidigare erfarenhet av Framtidens läromedel-projektet vid MDU, särskilt egen erfarenhet av att tidigare ha medverkat i projektet som testlärare
Ett akademiskt intresse för matematik, matematikdidaktik och klassrumsledarskap samt relaterade forskningsfält
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Som person är du självgående, prestationsorienterad, strukturerad, kvalitetsmedveten och kreativ.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Fackliga representanter:
Saco-S mailto:saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), https://mdu.se
721 23 VÄSTERÅS
Mälardalens universitet Kontakt
Biträdande prefekt
Daniel Brehmer daniel.brehmer@mdu.se 021-107011
