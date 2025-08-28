Forskare Metallurgi
Vi vill bli fler! Metallforskningsinstitutet Swerim bedriver industrinära forskning och utveckling kring metaller och deras väg från råmaterial till färdig produkt. Vi är 200 medarbetare på två orter i Sverige - Luleå och Stockholm. Vår vision är en fossilfri och cirkulär industri.
Affärsområde Metallurgi söker dig som vill vara med och bidra till teknik- och innovationsutveckling för att möta industrins och framtidens samhällsutmaningar. Du kommer att vara med och utveckla industrins produktionssystem genom teoretiskt, experimentellt och praktiskt arbete i frågeställningar prioriterade av industrin. Vi söker dig som är nyfiken och engagerad och vill vara med och skapa framtidens metallurgiska industri tillsammans med våra ägare och kunder.
Swerim finns med i många samarbeten och utmanade projekt och kan erbjuda stora utvecklingsmöjligheter för den som vill, det är på Swerim det händer!
Som forskare utvecklar, leder och deltar du i forskningsprojekt i nära samarbete med våra industriella partners i avancerad forskningsmiljö. Du samarbetar både med forskare inom Swerim samt med andra forskargrupper nationellt och internationellt. Arbetet är mycket varierande och självständigt, vilket kan innebära att uppdragen och arbetsområdet kan komma att förändras över tid.
Du kommer huvudsakligen att arbeta med:
• Projektledning och projektgenerering
• Utveckling av metallurgiska processer och system
• Utveckling av resurseffektivitet (material, energi, miljö, kostnader)
• Experimentell verksamhet i pilotskala och industriell skala
• Kontakt med kunder och andra intressenter
Vem är du?
Du har naturvetenskaplig/teknisk akademisk examen med inriktning mot metallurgi, kemiteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande gärna med minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet.
Det är meriterande om du är disputerad och kan uppvisa publicerade forskningsresultat inom områden som har relevans till forskningsområdet samt även kompetens inom processutveckling och mätteknik. Vi kommer att lägga stor vikt vid industriell erfarenhet, strategiskt tänkande samt att du har erfarenhet av att söka och få forskningsfinansiering. Arbetet bedrivs i en internationell kontext och därför är det viktigt att du har en god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.Dina egenskaper
Som person har du såväl förmåga att driva arbete framåt självständigt som att samarbeta nära med kollegor i team. Vi söker dig som är nyfiken, utåtriktad, har lätt för att samarbeta med andra människor och är lyhörd gentemot din omgivning. Du arbetar framsynt på affärsmässiga grunder med hög integritet och vetenskaplighet. Vidare är du ansvarstagande, kan strukturera och prioritera arbete effektivt.
Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden samarbete, engagemang, nyfikenhet och integritet eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling i våra uppdrag för en hållbar industri!
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med placering i Luleå.
Intresserad?
Tycker du att det låter intressant och vill veta mer? Hör gärna av dig genom att fylla i formuläret nedan senast den 6 januari 2025. Du får en bekräftelse på att Swerim har mottagit din ansökan. Vi ser fram emot att få höra mer om dig och vad du vill bidra med hos oss.
Vill du veta mer om Swerim och vad vi gör inom metallurgi och andra områden besök gärna vår webbplats: www.swerim.se. Kontaktuppgifter för detta jobb
• Mikael Larsson, affärsområdeschef, mikael.larsson@swerim.se
• Anna Söderbäck, HR, 073 537 03 51, anna.soderback@swerim.se Ersättning
