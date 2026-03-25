Forskare inom energi
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI / Civilingenjörsjobb / Botkyrka Visa alla civilingenjörsjobb i Botkyrka
2026-03-25
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI i Botkyrka
, Huddinge
, Södertälje
, Stockholm
, Nynäshamn
eller i hela Sverige
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Vill du bidra med din kompetens för att utreda hur vi kan utforma fasta och mobila anläggningar med avseende på energiförsörjning? Vi på FOI arbetar med forskning för en säkrare värld. Nu söker vi en ny kollega inom energiområdet.
Om tjänsten
I rollen som forskare inom energiområdet kommer du att arbeta i utredningar som analyserar anläggningar och system utifrån perspektivet energiförsörjning. Specifika tillämpningar avser exempelvis energilösningar för bunkeranläggningar, prestandautvärdering av olika energilagringssystem, samt kartläggning av energibehov. Arbetet är både av teoretiskt utredande karaktär och även experimentellt ofta via egenutvecklade försöksuppställningar.
Rollen innefattar även strategiskt arbete med att identifiera nya frågeställningar och vidareutveckla befintliga, med utgångspunkt i uppdragsgivarnas långsiktiga behov. På detta sätt bidrar rollen till att driva forskningsområdet framåt.
FOI:s verksamhet i arbetsgruppen är i huvudsak uppdragsfinansierat. Vanliga uppdragsgivare är exempelvis Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket. Rollen som forskare inom energiområdet inbegriper ett projektledaransvar för projekt av olika komplexitetsgrad som ska bedrivas i enlighet med FOI:s projektmodell. Verksamheten bedrivs i både stora och små projekt vilket innebär att du arbetar både självständigt och samarbeta i grupp. Arbetsgruppen har tillgång till labb och utrustning för att kunna genomföra de flesta experimentella uppdrag som efterfrågas inom området. Vi samverkar med olika nationella och internationella forskningsorganisationer vilket innebär att resor kan förekomma.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Elektromagnetiska vapen och energi som tillhör avdelningen Vapen, skydd och säkerhet. Läs gärna mer om vad vi gör: Vapen, skydd och säkerhet - Totalförsvarets forskningsinstitut - FOI
Vi erbjuder intern projektledningskurs samt specifika kurser för att kunna hantera de särskilda risker som förekommer i vår verksamhet.
Natursköna Grindsjön ligger på Södertörn, ca 4 mil söder om Stockholm. SL-bussförbindelser finns med Tumba, Västerhaninge och Ösmo/Nynäshamn.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är disputerad inom energiteknik, energisystem eller motsvarande
Har minst ett års arbetslivserfarenhet både experimentellt och teoretiskt av utvecklings- och forskningsorienterad arbete orienterat mot energisystem och komponenter, eller likvärdiga kunskaper
Har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
För att lyckas i rollen som forskare är du initiativtagande och har förmåga att lösa komplexa problemställningar inom givna ramar för ditt uppdrag. Du har god kommunikativ förmåga, är stabil som person och har lätt för att anpassa dig till nya situationer. Då arbetet innebär flera kontakter såväl internt som externt ser vi att du har en mycket god samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet från experimentell verksamhet, exempelvis utformning av försöksuppställningar för att verifiera hypoteser. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att delta i och driva dialoger med uppdragsgivare för att fånga upp aktuella behov och identifiera nya projekt.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 15 april 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Johanna Rosenlind. Fackliga företrädare är Filip Gökstorp (Saco-S) och Kimmy Skåneberg (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Johanna Rosenlind +46 708306704 Jobbnummer
9819146