Forskare inom atomistisk modellering av batterimaterial
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management / Pedagogjobb / Stockholm Visa alla pedagogjobb i Stockholm
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Målet med projektet är att studera natriumbaserade solida elektrolyter genom kvantmekanisk modellering. Gränsytor mot elektroderna är av intresse för projektet, liksom den joniska ledningsförmåganKvalifikationerKvalifikationer
Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.
Doktorsexamen i fysik eller materialvetenskap. Doktorsexamen i kemi kan också övervägas.
Postdoktor. Dokumenterad erfarenhet av atomistiska beräkningskoder baserade på densitetsfunktionalteori (DFT), såsom VASP och Quantum Espresso.Dina personliga egenskaper
Som person förväntas du ta initiativ, vara kreativ och stöttande samt arbeta bra i team. Självständighet förväntas också. Vi ser gärna att du också har:
Vetenskaplig skicklighet
Pedagogisk förmåga
Förmåga att verka för att forskningsresultat kommer till nytta
Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
Erfarenhet av att utveckla och leda verksamhet och personal
Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter.Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska innehålla:
CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 6 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 23 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för industriell teknik och management Kontakt
Raquel Lizarraga Jurado raqli@kth.se Jobbnummer
9982468