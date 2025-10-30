Forskare i skogsskötsel
2025-10-30
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vi söker en starkt motiverad person inom forskningsfältet skogsskötsel.
Om jobbet
Kandidaten kommer att tillhöra skötselgruppen vid institutionen och arbeta i ett team med fokus på skogsskötsel för mångsidiga mål och med frågor kring klimatanpassning och hög vs lågintensivt skogsbruk.
Din bakgrund
Kandidaten måste ha en doktorsexamen i skogsskötsel eller närstående ämne. Kandidaten måste ha dokumenterad erfarenhet av skogsskötsel i forskning och/eller arbetserfarenheter utanför akademin. Vi söker en forskare med en tvärvetenskaplig bakgrund som innefattar produktionsekologiskt arbete både inom akademisk forskning och praktisk tillämpning i skogssektorn.
Institutionen ser stort värde i kandidater som har intresse av undervisning och handledning av universitetets studenter. Meriterande är dokumenterad erfarenhet av forskning kring odlingssystem med alternativa trädslag till gran och tall, särskilt i relation till skogsproduktion och anpassning till framtida klimatförhållanden. I tjänsten kommer ingå att undervisa både på svenska och på engelska.
SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans och vi har särskild expertis kring skogen och skogsbruket som komplexa socio-ekologiska system. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund- och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.
Mer information om institutionen/avdelningen: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap | slu.se
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Alnarp
Anställningsform:
Tillsvidareanställning.
Omfattning:
100%
December 2025 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2025-11-14.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
