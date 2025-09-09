Forskare i samhällsfarmaci, 20%
Uppsala universitet, Institutionen för farmaci / Biomedicinjobb / Uppsala Visa alla biomedicinjobb i Uppsala
2025-09-09
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uppsala universitet, Institutionen för farmaci i Uppsala
Institutionen för farmaci (IFF) vid Uppsala universitet har en interdisciplinär miljö som är central inom läkemedelsområdet.
Med forskning i frontlinjen, utbildning i toppklass och omfattande samverkan med det omgivande samhället utgör vi en viktig motor i utvecklingen av det farmaceutiska området. IFF har ca 150 anställda och en omsättning på närmare 180 miljoner. I den här inspirerande miljön sker forskning av internationellt hög klass med stor betydelse. Bland våra centrala kompetenser är farmakokinetik-farmakodynamik, modellering och simulering, in vitro ADME modeller, avancerade in vivo-metoder, utveckling av biologiska läkemedel, liksom patientrelaterade och samhälleliga aspekter på allt från individens läkemedelsanvändning till läkemedelspolitik.
Våra vetenskapliga fokusområden i urval: Biologiska läkemedel * Farmakokinetik * Farmakodynamik * Farmakometri * Farmakoekonomi * Farmakoepidemiologi * Farmakoterapi * Galenisk farmaci och nanoteknologi * Klinisk farmaci * Läkemedelsformulering * Läkemedelstillförsel * Molekylär galenisk farmaci * Samhällsfarmaci
Mer information https://www.uu.se/institution/farmaci
Beskrivning av ämnesområdet
Enheten för samhällsfarmaci bedriver undervisning och forskning kring läkemedels roll i samhället, inklusive läkemedels betydelse för individer, grupper, organisationer och samhällen. Det innefattar också de professioner och organisationer som arbetar med läkemedel, samt läkemedelspolicy på olika nivåer.Publiceringsdatum2025-09-09Dina arbetsuppgifter
Den person vi söker kommer att, tillsammans med andra att arbeta inom projektet "Bättre liv för patienter med opioider vid långvarig smärta i primärvården - OpiPrim.
I befattningen ingår att aktivt forska inom projektet, samt visst administrativt arbete. Arbetsuppgifterna innefattar framför allt arbete med kvalitativa studier, med tonvikt på observationer av möten mellan patient och vårdpersonal i primärvården.Kvalifikationer
Du ska ha avlagt doktorsexamen i samhällsfarmaci eller i annat relevant ämne. Du ska ha erfarenhet av forskning med kvalitativa metoder. Du behöver behärska svenska och engelska, dessutom krävs att du har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.
Bedömningsgrunder
Vid urval bland behöriga kommer vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet med särskild vikt på forskningsmeriter inom området mötet mellan patient och vårdpersonal. I detta ingår kompetens inom såväl kvalitativa metodologier och specifikt att genomföra observationsstudier. Erfarenhet från arbete inom primärvården är meriterande, också klinisk erfarenhet av arbete med smärtpatienter och opioid-behandling.
När universitetet anställer forskare kommer de sökande att väljas som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 20%. Tillträde 2025-10-15 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Sofia Kälvemark-Sporrong, sofia.kalvemark-sporrong@uu.se
I denna rekrytering har vi ersatt det personliga brevet med frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Svaren kommer att användas som en del i urvalsprocessen.
Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2025, UFV-PA 2025/2726.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UFV-PA 2025/2726". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
(org.nr 202100-2932) Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för farmaci Jobbnummer
9498588