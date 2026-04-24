Forskare i nationalekonomi
2026-04-24
Skoglig bioekonomi och teknologi
Institutionen för skoglig bioekonomi och teknologi vid SLU söker nu en forskare i nationalekonomi med inriktning mot klimat, naturresursförvaltning och bioekonomi.
Anställningen innebär forskning och utbildning inom nationalekonomi och skoglig policy med särskilt fokus på markanvändning, landsbygd, klimat, biodiversitet, särskilt i skoglig kontext. Forskningen ska bidra till ökad förståelse för ekonomiska och samhälleliga konsekvenser av styrmedel och policyprocesser samt för olika aktörers attityder, värderingar och handlingsmönster kopplade till skog och landsbygd. Inledningsvis kommer forskaren att delvis arbeta inom ett EU-baserat projekt med koppling till klimat och landsbygdsutveckling.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att:
bedriva självständig forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom området nationalekonomi, med kvalitativa eller kvantiativa metodsansatser,
analysera och utvärdera policyinstrument med relevans för skog, klimat och landsbygdsutveckling,
genomföra attityd- och stakeholderanalyser,
delta i och utveckla tvärvetenskapliga forskningsmiljöer,
bidra till ansökningar om externa forskningsmedel,
kommunicera forskningsresultat till akademi, beslutsfattare och andra samhällsaktörer, och
undervisning på grundläggande, avancerad och doktorandnivå (kurs och handledning).
Den sökande ska ha gedigen erfarenhet av forskning som kombinerar ekonomisk analys med studier av attityder, preferenser och beteenden hos olika aktörer. Särskild vikt läggs vid forskning som belyser hur styrmedel och policyprocesser påverkar naturresurser, inklusive skog, klimat och ekosystemtjänster.
dokumenterad forskning inom miljö- och/eller naturresursekonomi med tydlig koppling till hållbar utveckling,
erfarenhet av policyanalys och styrmedelsutvärdering på nationell och internationell nivå,
stark metodkompetens inom attityd-, preferens- och beteendeanalys (t.ex. ekonomisk värdering, beteendeekonomiska ansatser, stakeholderanalys),
erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga forskningsmiljöer där samhällsvetenskapliga och ekologiska perspektiv integreras,
förmåga att omsätta internationell forskningserfarenhet till studier av svenska förhållanden, särskilt inom skog, landsbygd och klimatrelaterade policyfrågor.
Erfarenhet av svensk skogsekonomisk och miljöekonomisk forskning är centralt för anställningen, liksom förmåga att samverka inom SLU:s forskningsmiljöer. Kunskaper i svenska språket är meriterande, särskilt i relation till forskning med koppling till svenska beslutsprocesser.
doktorsexamen i nationalekonomi eller närliggande ämne,
dokumenterad forskningserfarenhet inom landsbygdsutveckling, skog eller klimatrelaterade frågor,
erfarenhet av policyanalys, särskilt inom skogs- och/eller klimatpolitik,
erfarenhet av attitydforskning och/eller stakeholderanalys,
genomförd post doc i nationalekonomi, särskilt med anknytning till skogliga problem
god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska.
erfarenhet av svensk skogsforskning eller forskning tydligt kopplad till svenska förhållanden,
erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete och samverkan med myndigheter och andra samhällsaktörer,
erfarenhet av både kvantitativa och kvalitativa analysmetoder,
dokumenterad erfarenhet av undervisning och handledning
förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska.
Institutionen för skoglig bioekonomi och teknologi vid SLU samlar kompetens inom teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Institutionen erbjuder en världsledande tvärvetenskaplig miljö för forskning och utbildning inom den cirkulära bioekonomin, med verksamhet på campus i Umeå och Uppsala samt nationellt och internationellt. Vår verksamhet omfattar hela värdekedjan inom den skogsbaserade bioekonomin - från analys av hur resurser kan användas och styras till utveckling av teknik, material och industriella processer för hållbara biobaserade produkter och system. Institutionen ansvarar för utbildning på kandidat-, master- och forskarnivå och samverkar nära med både näringsliv och akademi, nationellt och internationellt. Hos oss kan du vara med och bidra till ett mer hållbart biobaserat samhälle.
Mer information om institutionen/avdelningen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/skoglig-bioekonomi-och-teknologi/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 12 månader
Omfattning:
100%
Tillträde senast 1 juni 2026 eller enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-05-08.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Skogsmarksgränd (visa karta
)
901 83 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Carola Häggström carola.haggstrom@slu.se
9874760