Forskare i materialkemi
Stockholms Universitet / Kemistjobb / Stockholm Visa alla kemistjobb i Stockholm
2026-05-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Universitet i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Sollentuna
, Täby
eller i hela Sverige
Kemikum, med fler än 200 medarbetare, är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet. Forskningen vid Kemikum sträcker sig över kemins alla områden som analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk och strukturkemi samt organisk kemi. Forskningsprojekten är många från teori till experiment, från ren grundforskning till mer tillämpade projekt ofta med fokus på hållbar kemi men även avancerade analysmetoder av kemikalier och material. Kemikum har en mycket väl utbyggd forskningsinfrastruktur med en mängd utrustning med kvalificerat stöd från stabsforskare.
Kemikum är också värd för utbildningen i kemi på kandidatnivå samt för tre mastersprogram; analytisk kemi, hållbar kemi, samt organisk kemi. Forskarutbildning bedrivs inom fem områden; analytisk kemi, fysikalisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi samt organisk kemi. Mer information om oss finns på: Kemikum
Projektbeskrivning
Projektet är kopplad till forskningscentrumet ACCELERATE (Accelerate Transition to and Scale-Up of bio-CO2 Utilization). Detta är ett tvärvetenskapligt centrum med målet att utveckla innovativa material, processer och system för avskiljning och omvandling av bio-CO2 till högvärdiga kemikalier och läkemedel, i syfte att avfossilera kemikalieproduktionen. Centrumet är ett samarbete mellan olika skolor vid KTH, Stockholms universitet och ett industrikonsortium bestående av Stockholm Exergi, AstraZeneca, Biofiber Tech, Grimaldi Development, Tekniska verken i Linköping, Perstorp AB, Nynas AB, IKEM och Energiforsk. Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär banbrytande forskning inom utveckling av hållbara material dedikerade till CO2-avskiljning och omvandling. Du kommer att fokusera på att utveckla aminfunktionella fasta adsorbenter för kemisorption av CO2, genom att använda en in-situ-polymerisationsmetod för att odla polyaminer direkt på fasta substrat. En central del av arbetet handlar om att undersöka grundläggande polymerisationsmekanismer och reaktionsvägar, samt att optimera polymerisationsförhållanden för att säkerställa kompatibilitet med olika typer av fasta substrat.
Utöver avskiljningstekniker förväntas du bidra till elektrokemisk CO2-omvandling genom att syntetisera och utveckla innovativa heterogena elektrodmaterial. Denna forskning betonar hållbar katalysatordesign, med målet att minimera eller eliminera användningen av farliga eller toxiska tungmetaller, samtidigt som omvandlingen selektivt styrs mot värdefulla C2+-produkter eller kolmaterial snarare än C1-produkter.
Du kommer att samarbeta nära med kompletterande projekt inom den bredare CCUS-portföljen. I ansvarsområdena ingår även att aktivt delta i det dagliga laboratoriearbetet, inklusive hantering, underhåll av utrustning och säkerhetsprotokoll, för att stödja en samarbetsinriktad och effektiv forskningsmiljö.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild avsevärd vikt att fästas vid forskningsskicklighet och erfarenhet. Följande kriterier är högt värderade:
Expertis inom CO2-kemi: En djup förståelse för de grundläggande mekanismerna inom CO2-kemi, samt kemiska reaktioner kopplade till avskiljning och omvandling.
Kunskap om avancerade material: En omfattande förståelse för sammansättning, egenskaper och syntesprocesser för olika avancerade material.
Perspektiv på systemnivå: Breda systemperspektiv inom BECCUS, CCUS och DAC.
Praktisk laboratorieerfarenhet: Dokumenterad praktisk erfarenhet av materialsyntes, polymerisation, karbonisering samt katalytiska och elektrokemiska reaktioner.
Karakteriseringskompetens: Praktisk expertis inom materialkarakterisering, särskilt med tekniker som gasadsorptionsanalysatorer, SEM, XRD, FTIR, Ramanspektroskopi, NMR m.m.
Självständighet och samarbetsförmåga: Visad förmåga att arbeta effektivt både självständigt och som en del av ett mångvetenskapligt team.
Ytterligare meriter: Bakgrundskunskap eller formell utbildning inom kemiteknik anses vara en stark merit.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde 2026-08-15 eller enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten Niklas Hedin, niklas.hedin@su.se
, samt professor Jiayin Yuan, jiayin.yuan@su.se
.Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Bifoga personligt brev och CV samt de bilagor som efterfrågas i ansökningsformuläret. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Kemikum (visa karta
)
106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Kemikum Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
9932463