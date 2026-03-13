Forskare i kemoenzymatisk katalys
Sveriges lantbruksuniversitet / Kemistjobb / Uppsala Visa alla kemistjobb i Uppsala
2026-03-13
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
, Östhammar
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
eller i hela Sverige
Institutionen för molekylära vetenskaper
Vi söker dig som vill bidra till utvecklingen av kunskap om avancerade kemoenzymatiska metoder applicerade på syntetiska polymerer och material för valorisering och återvinning till högvärdesföreningar samt byggstenar.
Om jobbet
Arbetsuppgifterna omfattar forskning kring och utveckling av gröna kemiska metoder och enzymatisk katalys för depolymerisering av syntetiska polymerer till monomerer under milda reaktionsbetingelser samt vidare valorisering till funktionella byggstenar. Arbetet syftar till att utveckla kemoenzymatiska metoder och verktyg för grön kemi, enzymkatalys och enzymdesign för att möjliggöra cirkulära materialflöden.
I arbetsuppgifterna ingår utveckling av kemiska metoder för förbehandling av polymerer, identifiering av enzymer för polymerkemiska tillämpningar (t.ex. med bioinformatik), samt experimentell produktion, rening och karakterisering av biokatalysatorer. Vidare ingår användning av metoder för enzymdesign och protein engineering för att förbättra aktivitet och stabilitet.
Arbetet omfattar även karakterisering av polymerer och material med tekniker såsom elektronmikroskopi, AFM och spektroskopiska metoder (NMR, FTIR, UV-Vis), samt analys av monomerer och små molekyler med UPLC, HPLC och GC.
Den anställde förväntas självständigt analysera och sammanfatta resultat, publicera i vetenskapliga tidskrifter, medverka i handledning av studenter samt bidra till ett dynamiskt forskarteam.
Din bakgrund
• Doktorsexamen inom biokemi, kemisk biologi, organisk kemi eller motsvarande
• Dokumenterad erfarenhet av forskning inom kemoenzymatisk depolymersiation av polymerer, samt karaktärisering av polymera material och analytisk kemi.
• Du har god erfarenhet av biokatalys och kemoenzymatisk katalys samt metodutveckling inom grön organisk syntes.
• Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på engelska
• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i samarbete i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö
Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad erfarenhet av kemoenzymatisk depolymerisation, samt metodutveckling och karaktärisering av material och monomerer.
Meriterande kvalifikationer
• Dokumenterad erfarenhet av att tillämpa enzymengineering
• Dokumenterad erfarenhet av metodutveckling för förbehandling av polymerer
• Kunskap om karaktärisering av polymerer samt monomerer
• Erfarenhet av vetenskaplig publicering och handledning av studenterPubliceringsdatum2026-03-13Dina personliga egenskaper
Du är motiverad och samarbetsinriktad och besitter en stark analytisk förmåga. Vidare bör du vara strukturerad, noggrann och har förmåga att driva forskningsprojekt framåt. Om företaget
Institutionen för molekylära vetenskaper består i dag av ca 100 medarbetare och bildar tillsammans med tre andra institutioner en inspirerande forskningsmiljö vid BioCentrum på Ultuna Campus, Uppsala.
Institutionen bedriver grund- och tillämpad forskning, undervisning och utvecklingsarbete inom flera samverkande områden som oorganisk, fysikalisk och organisk kemi, biokemi, molekylär strukturbiologi, bioteknologi, naturproduktkemi, mikrobiologi och livsmedelsvetenskap. Institutionen har avancerad infrastruktur för kemiska studier, bl.a. utrustning för avancerad oorganisk och metalorganisk syntes, NMR-spektroskopi där institutionen är med i nationella SwedNMR initiativet, avancerad masspektrometri, svepelektronmikroskopi (ESEM), atomkraftsmikroskopi (AFM), röntgendiffraktion för strukturbestämning av enkristaller och pulver, gas- och vätskekromatografiutrustningar, mm.
Institutionen bedriver interdisciplinära forskningssamarbeten med andra institutioner på SLU, nationellt och internationellt i studier av material och processer för lantbruks och miljötillämpningar.
Läs mer om vår verksamhet och infrastruktur här https://www.slu.se/institutioner/molekylara-vetenskaper/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-27.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), http://www.slu.se Arbetsplats
Sveriges lantbruksuniversitet Kontakt
Professor
Per-Olof Syrén fornamn.efternamn@slu.se Jobbnummer
9796998