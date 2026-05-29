SiS ungdomshem Råby söker lärare naturkunskap
2026-05-29
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Råby tar emot både flickor och pojkar. Vi har både slutna och öppna platser för sluten ungdomsvård samt behandlingsplatser för LVU-placerade ungdomar. Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och göra skillnad för eleverna i deras livslånga lärande och som har ett positivt synsätt och en stark tilltro till elevernas förmåga.
SiS ungdomshem Råby tar emot pojkar och flickor från hela landet i åldrarna 15-21 år. Vi bedriver skola året runt med elever i både grundskola och gymnasieskola och kan även ha elever som tillhör de anpassade skolformerna. Undervisningen sker i grupper med färre elever. Arbetet utgår från individuella behov och förutsättningar och det är viktigt att bygga relationer som gör eleverna trygga i skolan. I uppdraget ingår även att du utreder och kartlägger elevernas kunskapsnivå, skolhistorik samt förekomsten av specifika inlärningssvårigheter. Du arbetar i team med psykologer och behandlingspersonal och har även kontakt med elevens föräldrar, hemskolor och socialtjänst.
I arbetsuppgifterna ingår planering, undervisning, bedömning samt mentorskap. Ditt arbete är väl förankrat i kursplaner och betygskriterier.KvalifikationerKvalifikationer
Lärarlegitimation
Behörighet att undervisa i naturkunskap
Förmåga att planera och undervisa samt följa upp din undervisning
Meriterande
Att kombination finns med annat ämne, helst biologi och/eller idrott.
Erfarenhet av arbete med elever med behov av särskilt stöd och institutionsvård
Du ska även
Ha stort intresse för arbete med människor
Ha god förmåga att kommunicera och samarbeta med både elever, kollegor och andra professioner
Vara flexibel och kunna anpassa dig till snabbt förändrade förhållanden
Ha ett gott bemötande och lätt för att skapa goda relationer
Ha en förmåga att vara trygg, stabil och lugn även i stressade situationer
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tidigare undervisningserfarenhet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Anställningen är en semestertjänst.
Befattningen kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning med registerkontroll ska genomföras före beslut om anställning.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 260612.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.Facklig kontakt
Dieter Pohland, OFR/ST dieter.pohland@stat-inst.se
010-453 74 40
Nedzmi Alievski, Saco nedzmi.alievski@stat-inst.se
010-453 74 70
Shadi Shiek Khalil, SEKO Shadi.ShiekKhalil@stat-inst.se
010-453 23 41
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
224 78 LUND Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Rektor
Susann Tillman susann.tillman@stat-inst.se +46104537480 Jobbnummer
9935807