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Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en forskare, med placering vid Sektionen för fysiologi för en tills vidare anställning inom en forskningsgrupp med inriktning mot Langerhanska öars cellbiologi samt diabetes.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Anställningen avser självständig forskning inom området ö-cellsbiologi och diabetes med särskilt fokus på cellulära och funktionella interaktioner inom pankreatiska öar.
Anställningen innefattar ansvar för att utveckla och driva egna forskningsprojekt, med målsättningen att etablera och vidareutveckla en självständig forskningslinje samt bidra till uppbyggnaden av en forskningsgrupp inom institutionen.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Utveckling, optimering och underhåll av experimentella musmodeller för diabetesforskning, inklusive transgena modeller.
Fenotypisk och funktionell karakterisering av djurmodeller med hjälp av avancerade molekylära, avbildnings- och fysiologiska metoder.
Ansvar för noggrann och strukturerad dokumentation av djurkolonier och experimentella procedurer i enlighet med gällande etiska och regulatoriska krav.
Design och genomförande av hypotesdrivna studier riktade mot centrala kunskapsluckor inom ö-cellsbiologi, särskilt avseende intercellulär signalering och endokrin reglering.
Analys, tolkning och dokumentation av experimentella data.
Författande av vetenskapliga artiklar samt publicering av forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter, med förväntad roll som senior författare.
Handledning och stöd till studenter på grund- och avancerad nivå inom forskningsmiljön.
Upprättande av etiska ansökningar för djurförsök samt säkerställande av att arbetet bedrivs i enlighet med etiska riktlinjer.
Medverkan i framtagande av forskningsansökningar till externa finansiärer.
Anställningen innefattar även aktivt deltagande i institutionens vetenskapliga miljö, inklusive samarbete inom nationella och internationella forskningsnätverk.KvalifikationerKvalifikationer
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap eller inom annat för anställningen relevant område.
Minst fem (5) års postdoktoral erfarenhet efter disputation.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med experimentella musmodeller inom diabetesforskning, inklusive utveckling och funktionell karakterisering av modeller.
Genomförd och godkänd utbildning i vetenskapligt arbete med försöksdjur i enlighet med gällande regelverk.
Omfattande erfarenhet av experimentella metoder relevanta för diabetesforskning, inklusive hormonsekretionsanalyser, radioimmunologiska metoder samt relaterade fysiologiska mätningar.
Dokumenterad erfarenhet av experimentellt arbete med ö-cellshormoner, särskilt somatostatin, inklusive studiedesign, datainsamling och analys.
Omfattande och väl dokumenterad erfarenhet av arbete med humant biologiskt material, särskilt pankreatiska öar och plasma, inklusive experimentell design och funktionella analyser.
Dokumenterad förmåga att självständigt planera, designa och genomföra hypotesdrivna forskningsprojekt.
Dokumenterad förmåga att erhålla extern konkurrensutsatt forskningsfinansiering.
Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på både engelska och svenska, samt förmåga att undervisa och handleda på båda språken.
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med optogenetiska musmodeller, särskilt inom pankreasforskning.
Erfarenhet av avancerade avbildningstekniker och analysmetoder relevanta för ö-cellsbiologi.
Visad förmåga att leda och utveckla självständiga forskningsprojekt eller etablera nya forskningslinjer.
Dokumenterad förmåga att initiera och upprätthålla forskningssamarbeten, både nationellt och internationellt.
Erfarenhet av tvärvetenskapliga forskningsmiljöer som kombinerar fysiologi, molekylärbiologi och translationell forskning.
God organisatorisk förmåga, inklusive erfarenhet av att hantera komplexa experimentella arbetsflöden och upprätthålla strukturerad dokumentation.
Stark publikationslista inom relevanta forskningsområden såsom ö-cellsbiologi, endokrinologi eller diabetesforskning.
Vetenskaplig självständighet i kombination med god samarbetsförmåga.
Erfarenhet av handledning av studenter på grund- och avancerad nivå.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tillsvidareanställning, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde:enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta professor Patrik Rorsman, tfn: +46 31 786 68 07, e-post: mailto:patrik.rorsman@gu.se
.
Ansvarig chef är universitetslektor/sektionschef Lars-Gunnar Pettersson, tfn: +46 31 786 35 07, e-post: mailto:lars-gunnar.pettersson@gu.se
.
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/hjalp-for-sokandeSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att registrera din ansökan elektroniskt via hemsidan: https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Intyg om doktorsexamen bifogas med ansökan.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-06-24.
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
405 30 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9946536