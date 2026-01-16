Forskare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.Vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin bedrivs omfattande forskning och undervisning över stora kunskapsområden - från molekyl till människa. Verksamheten utgörs av fem sektioner; farmakologi, fysiologi, hälsa och rehabilitering, klinisk neurovetenskap samt psykiatri och neurokemi.
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, söker nu en forskare, med placering vid Sektionen för psykiatri och neurokemi.
Forskargruppen ledd av Erik Smedler är inom fältet molekylär psykiatri. Vi försöker förstå uppkomsten av svår psykisk sjukdom med stamcellsbaserade modeller av neural utveckling.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Forskningsarbete inom molekylär psykiatri. Att leda eget individuellt forskningsprojekt samt att ta en senior roll i forskargruppen med handledning av studenter.Kvalifikationer
Doktorsgrad i relevant ämne med flertalet vetenskapliga publikationer är ett krav. Likaså stor erfarenhet av cell- och molekylärbiologiskt arbete; inklusive geneditering med CRISPR och neural differentiering av stamceller.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning i 11 månader, 100% av heltid, med placering tills vidare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi. Tillträde: snarast eller enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta forskargruppledare Erik Smedler, e-post: erik.smedler@gu.se
Ansvarig chef är professor/sektionschef Henrik Zetterberg, tfn: +46 768 672 647, e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se
Ansökningshandlingar skickas inte till kontaktpersonerna.
