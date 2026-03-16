Försäljningschef till Expand International
Är du en affärsdriven ledare som trivs med att driva försäljningen nära kunder, affärer och säljteam? Har du erfarenhet av att utveckla försäljning och skapa en tydlig riktning i ett bolag med internationelI prägel? Då är rollen som försäljningschef hos Expand International kanske något för dig? Här får du möjlighet att utveckla företagets svenska och globala försäljning och arbeta nära kunder, återförsäljare och kollegor.
Om rollen
Som Försäljningschef ansvarar du för att utveckla och driva Expands försäljningsarbete framåt. Rollen innebär att sätta tydliga mål, skapa struktur i försäljningsarbetet och säkerställa att organisationen arbetar mot ledningens gemensamma affärsmål. Som försäljningschef rapporterar du till VD och är en del av företagets ledningsgrupp.
Du leder säljarna i Stockholm, Anderstorp, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. En viktig del av rollen är att vara närvarande i affären - både genom att coacha och stötta säljarna i deras arbete och genom att själv delta i kunddialoger och affärsutveckling.
Expand arbetar både mot återförsäljare och slutkunder, där långsiktiga relationer och ett nära samarbete med återförsäljare är centralt. Du är operativ i rollen och arbetar aktivt tillsammans med säljteamet med att utveckla befintliga affärer samtidigt som du identifierar nya möjligheter och marknader.
Tjänsten innebär därför även resor och nära samarbete med partners och kunder globalt. Du arbetar både strategiskt och operativt med att utveckla affären, samtidigt som du coachar och stöttar säljarna i det dagliga försäljningsarbetet.
Vem vi söker
Som person är du driven, affärsmässig, analytisk och initiativtagande. Du har förmågan att se helheten i försäljningsarbetet och trivs i en roll där du både utvecklar strategier och är nära den operativa affären.
Du är kommunikativ och en trygg ledare som engagerar och motiverar andra, samtidigt som du själv gärna vill vara delaktig i kunddialoger och affärsutveckling. Eftersom organisationen är relativt liten är det viktigt att du är prestigelös, samarbetar väl med andra och bidrar till ett lösningsorienterat arbetssätt. I din roll har du ett nära samarbete med marknadsavdelningen för att synkronisera sälj- och marknadsaktiviteter.
Vi ser att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna i internationell miljö
Har erfarenhet av att leda eller utveckla ett säljteam
Har god förståelse för strategiskt försäljningsarbete och affärsutveckling
God vana och förståelse i att arbeta och följa upp med CRM verktyg
Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Har körkort och är bekväm med att resa i tjänsten
Vi erbjuder
Vi erbjuder en nyckelroll i ett internationellt bolag där du får påverka och utveckla försäljningsarbetet. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar och nära samarbete mellan olika funktioner.
Rollen innebär ett varierat arbete med både strategiska och operativa inslag, där du arbetar nära engagerade kollegor i Sverige och internationellt. Du får möjlighet att bidra till företagets fortsatta utveckling och vara med och forma framtidens försäljningsstrategi.Publiceringsdatum2026-03-16Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Expand International med Rubino Rekrytering. Vi önskar din ansökan så snart som möjligt. Slutkandidater genomgår bakgrundskontroll. Har du frågor om tjänsten? Kontakta ansvarig rekryterare Harry Rubino på 0733-763930 eller rekyteringassistent Elin Gustafsson på 073-503 41 42.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-09-12
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubino Rekrytering AB
114 46 STOCKHOLM
