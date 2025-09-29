Försäljningschef Onsala Saluhall & BBQ
2025-09-29
Onsala Saluhall & BBQ har precis öppnat och tillsammans med Onsala Café och Bistro vill vi skapa en inspirerande mat miljö.
Vi söker dig som har erfarenhet sedan tidigare och vill vara med på resan att bygga upp saluhallen till en unik personlig butik tillsammans med oss.
Du behöver vara engagerad, kommunikativ och målmedveten. Du trivs i en fartfylld miljö, motiverar andra, inspirerar våra kunder och har förmågan att kombinera vardagens operativa utmaningar med långsiktig utveckling.
Att kunna fatta trygga beslut, att se detaljer och helhet, och att skapa inspirerande miljö tillsammans med arbetsglädje är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledande uppgifter inom dagligvaruhandeln. Goda kunskaper inom ekonomi, försäljning och budget ansvar.
Mycket goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Tjänsten är en tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Önskat tillträde är enligt överenskommelse
Arbetstiderna är varierande och inkluderar helgarbete.
Intervjuer sker löpande och kan tillsättas innan sista ansökningsdag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: malin.wendert@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Onsala Saluhall". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MsJs AB
(org.nr 559351-5892)
Karsegårdsvägen 2 C (visa karta
)
439 31 ONSALA Jobbnummer
9532029