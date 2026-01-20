Försäljningschef Norge - Denios
Stella Rekrytering och Ledarskap AB / Chefsjobb / Jönköping
2026-01-20
Vi söker nu en driven Försäljningschef som vill bygga upp, driva och accelerera vår affär i Norge, en marknad med enorm potential och utvecklingsmöjligheter!
Om Rollen
Som Försäljningschef för norska marknaden ansvarar du för att både sätta riktningen, omsätta strategin i praktiken samt leda och utveckla det norska innesäljteamet. Här får du utrymme att kombinera långsiktig affärsutveckling och försäljning med operativt ledarskap.
Du ansvarar för att:
• Driva och utveckla försäljningen i Norge i linje med uppsatta mål och budget.
• Vidareutveckla befintliga och skapa nya värdeskapande relationer med industriföretag och relevanta återförsäljare i landet.
• Leda, coacha och utveckla norska innesäljteamet.
• Genomföra kundmöten, förhandlingar och sluta avtal som gör skillnad för både oss och våra kunder.
• Sätta DENIOS på kartan genom att tillsammans representera oss på event, mässor och marknadsaktiviteter.
Uppdragets karaktär innebär självfallet närvaro och resor i Norge, Detta för att skapa förutsättningar för att utveckla långsiktiga och värdeskapande kundrelationer.
Samtliga medarbetare för den nordiska marknaden sitter i Huskvarna vilket också blir din placering när du inte reser.
Din Profil
Vi söker dig som är affärsdriven och inger förtroende, med flera års erfarenhet av B2B och industriell försäljning. Har du dessutom ett starkt driv att ta nästa steg i din karriär och axla ansvaret för en marknad med stor utvecklingspotential, tror vi att du kommer trivas hos oss. Du är van att på ett effektivt sätt planera och prioritera försäljningsinsatser samt har ett genuint intresse för att skapa och utveckla kundrelationer. Du har även förmåga att engagera och inspirera genom tydlig kommunikation och coachande ledarskap
Det är meriterande om du har bakgrund från tillverkande företag, OEM eller liknande branscher, gärna med tekniskt inriktade produkter eller lösningar. Erfarenhet av den norska marknaden är ett plus.
En hög digital förmåga och god förståelse för moderna system och verktyg är viktigt för att lyckas i rollen. Likaså svenska samt engelska språket i tal och skrift då vi ingår i en internationell koncern med engelska som koncernspråk.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en spännande och ansvarsfull roll där du i allra högsta grad bidrar till att positionera DENIOS på den norska marknaden. Hos oss får du tillgång till den internationella koncernens styrka och resurser, samtidigt som du är får möjlighet att operativt leda ett nära och engagerat team. Du kommer in med strategisk förmåga och handlingskraft, vi ger dig rätt verktyg och förutsättningar för att vara med och driva DENIOS framåt på vår tillväxtresa.
Vi samarbetar med Stella Rekrytering & Ledarskap AB. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Elin Dresch, 072-214 23 87, eller Eddie Avdic, 070-387 53 18. Vi ser fram emot din ansökan senast 5 februari.
Välkommen till DENIOS, här gör vi skillnad tillsammans!
Om DENIOS
På DENIOS förenar vi teknik, hållbarhet och säkerhet för att skydda människor och miljö vid hantering av kemikalier. Sedan 1986 har vi utvecklat lösningar som gör arbetsplatser tryggare - och vår värld lite bättre.
Vi är en familjeägd och internationell koncern med över 1100 medarbetare, sex egna fabriker, verksamhet i 26 länder och en omsättning på 3,5 miljarder. Genom att ständigt investera i innovation, lagerkapacitet och kompetens bygger vi framtidens säkerhetslösningar - och en stark, ansvarstagande kultur.
Med full kontroll från idé till leverans erbjuder vi marknadens mest genomtänkta produkter.
I Sverige finns vi i Huskvarna, där ett mindre team arbetar nära våra kunder i Sverige och Norge
Läs mer om oss på: DENIOS
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7065733-1799474". Omfattning
Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Västra Storgatan 12 (visa karta
)
JÖNKÖPING
Stella Rekrytering & Ledarskap
9695627