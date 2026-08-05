Försäljningschef Helsingborg
Gekomm AB / Chefsjobb / Helsingborg Visa alla chefsjobb i Helsingborg
2026-08-05
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Som Försäljningschef i Helsingborg får du en sällsynt chans att bygga upp ett helt säljteam från grunden och forma kontorets kultur och arbetssätt från start. Rollen passar dig som trivs med att både leda och sälja aktivt själv – du är trygg i att driva verksamheten självständigt, samtidigt som du har den pedagogiska förmågan att utveckla andra. Under den här perioden expanderar vi vårt kontor i Göteborg, vilket innebär att en stor del av ledningens fokus och resurser riktas dit. Det gör att vi söker dig som kan ta ett tydligt eget ansvar för Helsingborgskontorets dagliga drift och resultat, utan att behöva detaljstyrning.
Idag är teamet i Helsingborg litet, och du kommer att vara djupt involverad i slutskedet av rekryteringsprocessen. Tillsammans med rekryteringsansvarig anställer du både Account Managers och mötesbokare, vilket ger dig stort inflytande över vilka som blir en del av teamet.
I teamet finns flera unga mötesbokare som har sitt första jobb hos oss. Du blir deras närmaste stöd och förebild: du coachar, ger feedback och skapar en miljö där de vågar ta för sig. Många av dem är ambitiösa och siktar på att växa in i rollen som Account Manager – du är den som ser deras potential, utmanar dem i vardagen och aktivt lyfter fram dem mot nästa steg i karriären.
Utöver ledarskapet är du själv en aktiv och drivande säljare som går före med gott exempel, bygger relationer och bidrar till kontorets resultat på golvet, inte bara från sidlinjen.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av att leda säljteam, gärna med inslag av coachning av juniora medarbetare
Är självgående och trygg i att driva ett kontor med stor egen frihet under ansvar
Har en naturlig fallenhet för pedagogik och att utveckla andra människor
Brinner för att sälja aktivt själv och gillar att vara nära verksamheten
Är trygg i att navigera i en organisation under förändring och tillväxt
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med en marknadsmässig grundlön kompletterad med provision utan tak. I rollen kan resor i tjänsten förekomma. Placeringsort är Helsingborg, med start enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8175514-2132788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gekomm AB
(org.nr 559190-3728), https://gekomm.teamtailor.com
Transportgatan 2 (visa karta
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254 64 HELSINGBORG Arbetsplats
Gekomm Jobbnummer
10023554