Försäljningschef
2025-12-29
Det här är en roll för en senior försäljningsledare som gör verklig skillnad.
Som försäljningschef på Erik Olsson fastighetsförmedling AB för Region Sydväst har du ett övergripande ansvar för att utveckla försäljning, ledarskap och affärsmannaskap i en av Erik Olssons viktigaste regioner, från Karlstad via Göteborg och Helsingborg ner till Malmö, Österlen och Simrishamn.
Du leder inte genom formell linjeorganisation, utan genom förtroende, kompetens och resultat.
Dina primära samarbetspartners är erfarna franchisetagare och lokala chefer som själva är aktiva mäklare och ledare.
För att lyckas behöver du snabbt vinna deras respekt genom att vara relevant, prestigelös och tydlig i hur du skapar affärsnytta för dem och deras team.
Ditt uppdrag är att coacha, utmana och stötta de lokala cheferna i att ta nästa kliv i sitt ledarskap och sin affär.
Du hjälper dem att prioritera rätt, höja kvaliteten i det dagliga säljarbetet och utveckla sina mäklare på ett sätt som leder till mätbara resultat. Ambitionen är att de lokala cheferna frivilligt ska vilja arbeta tätare med dig, eftersom effekten av ditt stöd är tydlig och konkret.
Ansvar och fokus
Du arbetar tillsammans med de lokala franchisingcheferna för att formulera ambitiösa men realistiska mål, både på individ och teamnivå. Du stöttar dem i att ta fram tydliga affärsplaner för hur målen ska nås, bryta ner dem i aktiviteter, följa upp och justera. En central del av rollen är att säkerställa struktur i uppföljning, KPI:er och effektmätning, där resultat syns i både prestation, lönsamhet och utveckling över tid. Samtidigt är du en viktig länk mellan moderbolaget och regionen.
Du säkerställer att koncernens övergripande mål får genomslag lokalt, utan att tappa entreprenörsdrivet i franchisemodellen. Målet är att de lokala affärsplanerna naturligt ska ligga i linje med koncernens strategi, och att arbetet mot gemensamma mål upplevs som meningsfullt och affärsdrivande för varje enskild chef.
Rollen innebär ett aktivt och närvarande arbetssätt med regelbundna besök ute på kontoren, gemensamma genomgångar, individuella chefsdialoger och uppföljningar. Du är synlig, tillgänglig och engagerad i regionen.
Vem söker vi ?
Vi söker en mycket erfaren försäljningschef med dokumenterad förmåga att utveckla andra seniora chefer och säljledare.
* Du har själv arbetat nära affären och förstår försäljningens hela kedja, från strategi till genomförande.
* Du är van att arbeta i miljöer där inflytande och förtroende är viktigare än formell makt.
* Du har en stark analytisk sida och är trygg i att arbeta med mål, uppföljning och KPI:er, men kombinerar det med ett coachande och inspirerande ledarskap.
* Du skapar struktur utan att bli byråkratisk, och du utmanar utan att skapa motstånd.
* Din styrka ligger i att få andra att vilja prestera bättre, inte för att de måste, utan för att de ser vinsten i det.
* Du är affärsmässig, pedagogisk och prestigelös.
* Du är tydlig i dina förväntningar, håller hög kvalitet i uppföljning och vågar ställa krav, samtidigt som du bygger långsiktiga relationer.
* Du har god erfarenhet av att leda och utveckla chefer !
Erfarenhet från franchisemodell, komplexa säljorganisationer eller miljöer med starkt entreprenörskap är mycket meriterande.
Praktiskt
Tjänsten innebär resande inom regionen och kräver hög närvaro ute i verksamheten.
Du rapporterar till ledning i moderbolaget och arbetar nära både HR, affärsutveckling och övriga regionala funktioner.
Det här är en roll för dig som vill sätta avtryck, bygga resultat genom andra och vara med och utveckla en redan stark organisation till nästa nivå.
I denna rekrytering samarbetar Erik Olsson Fastighetsförmedling exklusivt med Green Search & Selection AB.
Vid frågor kring rollen eller processen är du varmt välkommen att kontakta Carl Rafael Fredson på Green Search & Selection via crfr@greensearch.se
eller 0703 817080.
Tjänsten kan utgå från västkusten tex Göteborg, Helsingborg eller Malmö. Urval och intervjuer sker löpande, så vi ser gärna att du ansöker så snart du har möjlighet.
Välkommen med din ansökan.
Som landslaget fast för fastighetsmäklare.
Sedan 1997 har Erik Olsson Fastighetsförmedling utmanat en hel bransch. Inte genom att ropa
högst eller sälja billigast, utan genom metodik, professionalism och ett kompromisslöst fokus på
att skapa bäst betalt för kunden.
I dag är Erik Olsson en av Sveriges största och mest framgångsrika mäklarfirmor med över 300
lokala mäklare, omkring 40 kontor från Umeå i norr till Österlen i söder, och en total omsättning
på cirka 600 miljoner kronor.
Med den välbeprövade unika EO metoden, stark digital marknadsföring och en kultur där
prestation, engagemang och trivsel går hand i hand, har företaget levererat bäst betalt per
kvadratmeter år efter år sedan 2008.
Samtidigt är Erik Olsson återkommande certifierade av Great Place to Work och betraktas som en
av branschens mest attraktiva arbetsgivare.
Bolaget befinner sig i fortsatt tillväxt, är en del av flera strategiska allianser och attraherar några av
landets främsta mäklare.
Nu tar vi nästa steg och söker en försäljningschef för Regionen Sydväst som vill leda, utveckla och
bygga vidare på en redan stark plattform där höga ambitioner, tydligt ledarskap och affärsmässig
Publiceringsdatum2025-12-29
