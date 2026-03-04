Försäljare till dormakaba!
Om företaget dormakaba är en global ledare inom säkerhets- och passagelösningar med över 150 års erfarenhet av att skapa trygga, smidiga och hållbara miljöer där människor rör sig. Våra lösningar används dagligen i allt från skolor, sjukhus och flygplatser till hotell, arenor och arbetsplatser världen över.
Vi är över 16 000 medarbetare globalt och erbjuder en inkluderande arbetsmiljö med fokus på utveckling, samarbete och innovation.
Om rollen I rollen som säljare hos dormakaba ansvarar du för att driva tillväxt inom våra passersystem och säkerhetslösningar med fokus på tekniska integrationer och IT-nära säkerhetslösningar. Du arbetar i nära dialog med både privata och offentliga kunder och är med från första kontakt till signerat avtal. Arbetet kombinerar nykundsbearbetning, relationsbyggande och lösningsförsäljning, alltid med fokus på att förstå kundens behov och skapa optimala lösningar.
Du blir en del av ett starkt säljteam och har ett nära samarbete med produktchefer, marknadsavdelning och implementeringsteamet som tar vid efter att avtalet är klart. Rollen innebär en hög grad av kundbesök och du representerar dormakaba på branschmässor, kundevent och utbildningar. I tjänsten förekommer även resor, främst längs östkusten, samt viss nationell och nordisk reseaktivitet.
Vi erbjuder Hos oss får du möjlighet att växa i en internationell koncern med ett starkt varumärke. Vi erbjuder:
Tjänstebil
Bonussystem kopplat till mål och budget
Friskvårdsbidrag och erbjuder möjlighet till privat sjukvårdsförsäkring
Goda möjligheter till karriärutveckling inom Sverige och internationellt
Vi söker dig Som person är du affärsmässig, lösningsorienterad och relationsbyggande. Du har lätt för att skapa förtroende, trivs i mötet med olika typer av kunder och kombinerar självständigt ansvar med nära samarbete.
För att lyckas i rollen har du erfarenhet av uppsökande försäljning, gärna inom bygg, el, tekniska system eller andra komplexa lösningar. Du är van att arbeta långsiktigt och strukturerat med komplexa affärer, har intresse för teknik och systemintegration samt god kännedom om de avtal som används inom byggbranschen, såsom ABT och NL.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av anbud, upphandlingar eller större affärsavtal (meriterande)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Erfarenhet av Salesforce är meriterande.
Övrig info Plats: Stockholm, Solna Omfattning: Heltid, Lön: Individuell lönesättning, kollektivavtal tillämpas Kontakt: Vid frågor, mejla oss på rekrytering@workz.se
Ansökan Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och potential, inte enbart ditt CV. I rekryteringsprocessen kommer därför kompetens- och personlighetstester att genomföras för att identifiera de kandidater som bäst matchar rollen. Urval sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan - bli en del av ett företag som öppnar dörrar till framtiden! Så ansöker du
