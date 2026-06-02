Försäljare/ Sales Executive
2026-06-02
Call4care AB är en väletablerat komplett entreprenör med affärsmodell att erbjuda "ett komplett sortiment av flytt och städtjänster i ett totalkoncept" i hela Sverige. Vi erbjuder individuell anpassade helhetslösningar inom flytt och städ allt från flytthjälp,bärhjälp, magasinering, flyttstädning,fastighetsstädning, företagsstädning, byggstädning, slutstädning, visningsstädning, dödsbostädning, trappstädning och dödsbotömning eller bortforsling till återvinning av skräp.
Vi söker nu en engagerad och driven säljare till vårt växande företag inom flytt och flyttstädning. Som säljare hos oss har du en viktig roll i att skapa och utveckla kundrelationer samt bidra till företagets fortsatta tillväxt.
Arbetet innebär både självständigt arbete och samarbete i team. Du kommer att ha kontakt med privatpersoner och företag, ge offerter, följa upp kunder och säkerställa hög kundnöjdhet.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
• Försäljning av flytt- och flyttstädningstjänster
• Kundkontakt via telefon, e-post och möten
• Upprätta offerter och avtal
• Uppföljning av kunder och affärer
• Samarbete med flytt- och städteam för att säkerställa kvalitet
• Planering och koordinering av uppdrag
Krav / Viktiga behörigheter
• Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift
• Goda kunskaper i engelska språket, både i tal och skrift
• B-körkort (krav)
• datorvana (e-post, offerter, CRM-system)
• Förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
• Flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetsuppgifter
Meriterande behörigheter och erfarenheter
• Erfarenhet av försäljning, gärna inom service, flytt eller städ
• Erfarenhet av kundservice eller telefonförsäljning
• Kunskap om offerthantering och avtal
• God organisations- och planeringsförmåga
• Förmåga att arbeta mot uppsatta mål
• Serviceinriktad och lösningsorienterad
• Stresstålig och ansvarstagandeDina personliga egenskaper
• Positiv och professionell attityd
• God kommunikationsförmåga
• Initiativtagande och resultatinriktad
• Noggrann och pålitlig
• Trivs med ett varierande arbete
Vi erbjuder
• Ett omväxlande och utvecklande arbete
• Trevlig arbetsmiljö och hjälpsamma kollegor
• Möjlighet till utveckling inom försäljning
• Konkurrenskraftig lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
E-post: Noura.reda@call4care.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Call4Care AB
(org.nr 559182-9048) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Noura Reda Noura.reda@call4care.se 0103300996 Jobbnummer
