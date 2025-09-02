Försäkringssäljare på Safely
2025-09-02
Försäkringsförmedlare hos Safely
Vill du utvecklas i en trygg bransch och bli en del av ett positivt team som stöttar varandra? Hos Safely får du mer än bara ett jobb - du får en chans att bygga en meningsfull karriär i en framtidssäker bransch. Vi erbjuder en fast lön tillsammans med generös provision för att belöna bra prestationer. Du får en licensierad utbildning inom försäkring som ger dig rätt verktyg för att lyckas. Arbeta med kundkontakt via varma leads för att hjälpa kunder förbättra sitt personliga skydd vid olika situationer. Vi erbjuder tydliga utvecklingsvägar och en modern arbetsmiljö på vårt kontor i Solna. Vår stöttande teamkultur hjälper dig att växa och fira framgångar tillsammans.
Vad går jobbet ut på?
Som försäkringsförmedlare hos Safely kommer du att kontakta kunder via telefon och hjälpa dem att hitta rätt försäkringslösningar för deras behov, såsom vid sjukdom eller sjukhusvistelse. Du får en tydlig introduktion och utbildning för att lyckas. Det viktigaste är att du har driv, en positiv attityd och tycker om att möta människor.
Vem passar rollen för?
* Är målinriktad och tar ansvar för dina resultat
* Vill arbeta med produkter som verkligen gör skillnad
* Söker ett arbete där du både kan växa och utvecklas - personligt och professionellt
Låter det intressant? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Det här kan bli starten på en riktigt spännande resa.
Om Safely
Safely är en snabbväxande försäkringsförmedlare med fokus på personförsäkringar inom hälsa och vård. Vi brinner för att göra försäkringar enklare, tydligare och mer tillgängliga - utan krångel eller långa bindningstider.
Med tillstånd från Finansinspektionen samarbetar vi med några av världens största försäkringsbolag och erbjuder produkter som gör verklig skillnad i människors liv - till exempel vid sjukhusvistelse eller allvarlig sjukdom.
Vi är långt ifrån en traditionell försäkringsaktör. Här står innovation, energi och personlig utveckling i centrum. Vår kultur präglas av framåtanda, samarbete och stolthet i att hjälpa våra kunder på riktigt. Safely har kontor i både Stockholm City och Solna.
Vill du vara med på vår tillväxtresa? Välkommen till Safely - där trygghet möter driv!
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safely AB
(org.nr 559310-0331), http://www.safely.se Kontakt
Ivana Mladenovic ivana@safely.se Jobbnummer
9487886