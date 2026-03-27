Försäkringsrådgivare till Lendo!
Är du en en naturlig lagspelare, ödmjuk inför nya utmaningar och som alltid ger det lilla extra - inte för att du måste, utan för att du vill? Vill du vara med i ett spännande nytt projekt inom försäkring? Då kan rollen som försäkringssäljare hos Lendo vara helt rätt för dig!Publiceringsdatum2026-03-27Om tjänsten
I rollen som säljande försäkringsförmedlare blir du en nyckelspelare i att matcha kunders behov med de bästa försäkringslösningarna. Du blir en del av en spännande satsning där fokus ligger på att via kalla samtal hitta nya privatkunder och bygga upp en stark kundbas. Rollen kräver att du är kvalitetsmedveten, trivs i ett högt tempo och inte är rädd för en utmaning!
Du ingår i ett team med 9 försäkringssäljare där samarbete och teamkänsla är centralt. Innan du tar ditt första samtal går du en certifierad försäkringsutbildning och får full tillgång till säljmaterial och coachning. Du får en dedikerad teamchef som stöttar dig varje dag för att du ska känna dig trygg i din nya roll.
Du erbjuds
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Academic Work.
Ett långsiktigt uppdrag med möjligheter till anställning hos Lendo på sikt.
En dedikerad konsultchef på Academic Work.
Grundlön + attraktiv rörlig ersättningsmodell utan tak.
Hybridjobb = Flexibilitet att jobba hemifrån och hänga med kollegorna på kontoret. Obligatoriska kontorsdagar är onsdagar och torsdagar.
Kul på jobbet (på riktigt) - AW:s, teamhäng och en arbetsplats där de skrattar mycket och peppar varandra.
Karriärmöjligheter - Kanske vill du stanna och växa inom Lendo? (De hoppas såklart det!) Kanske vill du ha en merit som sticker ut på CV:t? Oavsett vilket, öppnar det här jobbet många dörrar och är en spännande och säljdriven arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Utökad erfarenhet och kunskap inom försäkringar.Dina arbetsuppgifter
Det handlar om att lyssna, förstå och guida Lendos försäkringskunder - inte att tvinga på någon något de inte behöver. Här är ett axplock av vad du kommer att göra en vanlig dag:
Kontakta kalla kunder via telefon - personer känner till Lendo men som inte har försäkringar idag.
Genomföra behovsanalyser och guida kunden till rätt försäkringslösning.
Identifiera affärsmöjligheter och skapa mervärde för kunden.
Du skapar trygghet. Försäkringar kan vara svåra att förstå, men du gör det lätt för kunden genom att förklara Lendos försäkringsprodukter på ett enkelt och tydligt sätt.
Arbeta med hög telefonaktivitet och tydliga mål.
Vi söker dig som
Har en avslutad gymnasieexamen.
Har erfarenhet av en serviceinrikad roll och känner dig redo att ta första klivet inom sälj.
Är kommunikativ, strukturerad och trivs i ett högt tempo.
Talar och skriver flytande på svenska och behärskar engelska väl.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Serviceinrikad: Du skapar snabbt förtroende och får kunder att känna sig bekväma.
Ödmjuk: Du har en vilja att ständigt lära dig nya saker och är inte rädd för det som är nytt.
Målmedveten: Du gillar att arbeta mot mål, du ger inte upp och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2QKKM6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
