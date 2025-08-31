Försäkringsförmedlare deltid - attraktiv roll!
2025-08-31
Försäkringsförmedlare
Bosak Försäkringsförmedling söker nu en medarbetare som kommer ha en viktig roll på vår tillväxtresa. Är du driven, ambitiös och vill jobba i en snabbfotad startupmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Om bolaget
Bolaget är en nystartad, liten och snabbväxande startup inom segmentet fastighetsförsäkringar åt bostadsrättsföreningar. Affärsmodellen är välbeprövad och tillväxtambitionerna höga.

Om tjänsten
Även fast tjänsten just nu är en deltidstjänst kommer den vara väldigt viktig för bolagets utveckling.
Som försäkringsförmedlare arbetar du med bolagets operativa verksamhet. Du har mycket kundkontakt och kommer både sälja och förvalta kunder. Du kommer även arbeta med att sätta upp processer och samarbeten med försäkringsbolag och partners.
Tjänsten kan utvecklas från en deltidstjänst till en heltidstjänst beroende på profil. Det finns även möjlighet att gå vidare till en ledarskapsroll.
Vem söker vi?
Som person är du självständig, ambitiös och driven med entreprenöriella egenskaper. Vidare är du en typisk "doer". Då vi befinner oss i en tillväxt är det viktigt att man tycker om att arbeta i en snabbt föränderlig organisation. Rollen kräver starka kommunikationsegenskaper i tal och skrift samt en mycket god dator- och systemvana.
Det är ett krav med minst två års dokumenterad erfarenhet av försäkringsförmedling.
Insuresec-licens är meriterande.
Vi erbjuder
Vi håller till i centrala Stockholm på en attraktiv adress.
Kompensationen består av både fasta och rörliga delar. Eftersom du blir en nyckelperson för bolaget erbjuds du även ett generöst optionsprogram.
Tillträde är snarast. Hybridarbete och flexibla arbetstider erbjuds. Tjänsten kan kombineras med studier eller annat jobb.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
