Försäkrings- och lånerådgivare

Kundrådgivare inom Bank & Försäkring
Vill du bygga starka kundrelationer och utvecklas i en framtidsbransch?
Brinner du för service, försäljning och att skapa förtroende i varje samtal? Trivs du i en social miljö med högt tempo, tydliga mål och stark laganda? Då kan det här vara nästa steg för dig.
Hos oss på Consort Nordic AB får du möjlighet att arbeta med välkända och etablerade aktörer inom bank- och försäkringsbranschen. Vi matchar dig med rätt uppdrag och ger dig rätt verktyg för att lyckas - på ditt sätt.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med:
Försäkringsförmedling
Låneförmedling
Rådgivning och försäljning via inkommande och utgående samtal
Kundservice via telefon och chatt
Merförsäljning och relationsbyggande
Här kombinerar du service, affärsmässighet och rådgivning - alltid med kundens behov i fokus.
Vem är du?
Vi tror att du:
Är trygg och tydlig i din kommunikation, både muntligt och skriftligt
Har minst gymnasieutbildning (gärna med ekonomisk inriktning)
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Har hög servicekänsla och gillar att skapa långsiktiga relationer
Är lösningsorienterad, kvalitetsmedveten och ansvarstagande
Får energi av samarbete men är också självgående
Du kombinerar självförtroende med ödmjukhet och gillar att utvecklas - både professionellt och personligt.
Vad erbjuder vi?
Fast timlön (ingen provisionsstress)
Friskvårdsbidrag
Gedigen introduktion och löpande utbildning
Kontinuerlig coachning och uppföljning
Tydliga utvecklingsmöjligheter inom bank och försäkring
Vi tror på långsiktighet. Därför investerar vi i din utveckling och ger dig rätt förutsättningar att bli riktigt skicklig i din roll.
Placering & villkor
Placering: Vårt kontor i Gårda, Göteborg
Anställningsform: Heltid (40 h/vecka), 6 månaders provanställning
Arbetstider:
Måndag-torsdag 08:30-17:15
Fredag 08:30-16:00
Om Consort Nordic AB
Vi är 210 engagerade medarbetare med kontor i Trondheim, Oslo och Göteborg. Vi arbetar främst mot bank- och försäkringsmarknaden och är en eftertraktad partner inom kundcenter, försäkringsförmedling, mötesbokning och ekonomirelaterade konsultuppdrag.
8 Great Place to Work-certifieringar
Endast fast lön för alla anställda
Stark prestations- och delandekultur
Vi växer snabbt och har höga ambitioner - och vi vill ha med oss fler som vill vara med på resan.
Låter det här som något för dig - eller någon du känner?
