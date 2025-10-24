Förrådsarbetare till OKG
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Förrådspersonal till OKG - Materialhantering och administration i fokus
Vill du arbeta i en viktig roll där du stöttar samhällskritisk verksamhet genom struktur och service? Trivs du med administrativt arbete, logistik och ordning? Då är detta rätt tjänst för dig!
Om tjänsten
Vi söker nu förrådspersonal till vårt uppdrag hos OKG i Oskarshamn. Du kommer att arbeta i huvudförrådet och ha en central roll i materialflödet - från beställning till mottagning och dokumentation.
Tjänsten innebär mycket administrativt arbete, där du hanterar materialbeställningar, tar emot gods, håller ordning i förrådet och säkerställer att processer följs enligt beställarens system ODU och SAP . Du har daglig kontakt med både interna och externa parter och är en viktig länk i den operativa leveransen.
Tjänsten är på heltid och tillsvidare, med sex månaders provanställning. Du har din dagliga placering på Unipers site i Oskarshamn.
Då verksamheten är säkerhetsklassad krävs säkerhetsprövning med registerkontroll innan anställning.
Arbetsuppgifter
• Beställa material enligt behov och rutiner
• Ta emot och registrera inkommande gods
• Administrera och dokumentera materialflöden
• Hålla ordning och struktur i förrådsutrymmen
• Samarbeta med kollegor, leverantörer och kund
Vem söker vi?
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och strukturerad. Du trivs med att arbeta administrativt och har god förmåga att samarbeta. Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av förrådsarbete, logistik eller liknande
• God systemvana (lager-/inköpssystem är meriterande)
• Administrativ förmåga och ordningssinne
• Svenska i tal och skrift
• Hög säkerhetsmedvetenhet och ansvarskänsla
Truckkort är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
ISS är ett globalt serviceföretag som satsar på sina medarbetare. Vi erbjuder:
• Trygga anställningsvillkor
• Utvecklingsmöjligheter inom logistik och service
• Ett inkluderande arbetsklimat präglat av våra kärnvärden: kvalitet, ansvar, ärlighet, entreprenörskap och gemenskap
Vi värnar om mångfald och inkludering - och ser olikheter som en styrka i vårt arbete för en hållbar framtid.
Din ansökan
Rekryteringsprocessen är kompetensbaserad och innehåller intervjuer och referenstagning. Säkerhetsprövning innebär att processen kan ta något längre tid. Sista dagen att söka är den 31/8-2025.
Har du frågor? Kontakta oss ansvarig rekryterare Mathilda.legneteg@se.issworld.com
