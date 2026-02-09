Förrådsarbetare
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
• Hälsokontroller
• Gratis träning i vårt fräscha gym
• Bonus
Din roll
Syftet med rollen är att säkerställa att rätt material finns på rätt plats i rätt tid, så att produktionen kan fungera utan avbrott. Genom att hålla ordning på flöden, leveranser och lagerstatus bidrar du till en trygg, effektiv och stabil drift där både produktion och underhåll kan arbeta utan störningar.
I rollen som förrådsarbetare ansvarar du för att ta emot, kontrollera och lämna ut förbrukningsmaterial och reservdelar. Du registrerar in- och utleveranser digitalt och hanterar bokningar av frakter via fraktsedelprogram. Arbetet innefattar även inventering, sortering och andra vanligt förekommande uppgifter i förrådet.
Vid behov kan du ersätta arbetsledaren och du arbetar löpande med inköp via SAP/Ariba. Du fungerar också som kontaktperson mellan förrådet och reservdelsberedare, vilket gör rollen central för att flödet ska fungera smidigt.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag här.Publiceringsdatum2026-02-09Profil
Vi söker dig som är praktisk, serviceinriktad och trivs med att arbeta tillsammans med andra. Du ser vad som behöver göras, tar egna initiativ och är strukturerad i ditt arbete. Du är noggrann, samt har förmågan att tänka lösningsorienterat när något inte går som planerat.
Du kommunicerar på svenska och engelska i tal och skrift på minst grundläggande nivå. Gymnasieexamen och B-körkort är ett krav, och erfarenhet av truckkörning är en fördel.
Det är meriterande om du har erfarenhet från förråd, lager eller andra serviceyrken, och gärna vana av att arbeta med lagersaldo eller enklare ekonomiska/sifferrelaterade uppgifter. Du har god datorvana och känner dig trygg i att använda digitala system.
Vi värdesätter mångfald och en jämn könsfördelning, och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer är du välkommen att ringa HR-generalist Hanna Lenholm eller arbetsledare Joakim Hansson.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter. Ersättning
Enligt kollektivavtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR-generalist
Hanna Lenholm hanna.lenholm@heidelbergmaterials.com 073-3285433 Jobbnummer
9730219