Formsnickare sökes till Stockholm!
Helpman Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Upplands-Bro Visa alla anläggningsarbetarjobb i Upplands-Bro
2026-06-18
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, Järfälla
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, Sigtuna
eller i hela Sverige
Formsnickare sökes till uppdrag i Stockholm
Vi på Helpman söker träarbetare som kan självständigt jobba med formsättning.
Som formsnickare kommer din huvudsakliga uppgift vara att bygga formar (lösvirke, peri, doka). Du kommer också att vara behjälplig medarmering, gjutning och avformning. För att utföra arbetet krävs goda kunskaper inom ritning läsning.
Bra med relevant utbildning samt yrkesbevis, alt. några årsdokumenterad erfarenhet från tidigare arbete som snickare.
Vi ser gärna att du pratar svenska samt har körkort. Väl uppskattad om du har en bil tillgänglig för arbetsresor.
Jobbet innefattar varierande uppgifter så vi ser gärna att du har en bred erfarenhet som snickare. Vi söker ett flertal kandidater så tveka inte att ansöka om du tror att tjänsten är något för dig!
Vi ser gärna att du har kompetens inom:
Lågform
Lösvirke
Doka, peri
Om oss!
Helpman startade sin verksamhet år 2000 och är idag ett av Sveriges första och ledande bemanningsföretag inom byggindustrin. Vi är stolta medlemmar i Byggföretagen och har ett kollektivavtal med Byggnads, vilket garanterar korrekta avtal, löner och trygga arbetsvillkor för våra medarbetare. Som konsult hos oss kan du vara säker på att du får arbeta på säkra och trygga arbetsplatser!
Ansök direkt!
Registrera dig på www.helpman.se
och ladda upp ditt CV(gärna i PDF).
Det måste tydligt anges i ditt CV vilken erfarenhet du har av denna typ av arbete, dina tidigare anställningar samt referenser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helpman Entreprenad AB
(org.nr 556661-8673), https://www.helpman.se/web/vara-lediga-jobb-bygg/?
kung hans väg (visa karta
)
192 68 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helpman Entreprenad AB Jobbnummer
9970493