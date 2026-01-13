Förhandlingshandläggare till Borlänge
2026-01-13
Är du vår nya förhandlingshandläggare?
Ditt uppdrag
Vi söker nu en förhandlingshandläggare till Hyresgästföreningen Mitt, med placering i Borlänge. Tjänsten är ett vikariat med start så snart som möjligt och till den 31 december 2026.
Som förhandlingshandläggare har du en bred och varierad roll där du både avlastar förhandlarna i det löpande förhandlingsarbetet och ansvarar för viktiga administrativa processer inom verksamhetsområdet förhandling.
I rollen ingår att arbeta med förhandlingar och kontakter med fastighetsägare, hantera medlemskontakter och enklare medlemsärenden, genomföra lägenhetsbesiktningar samt vara behjälplig vid bruksvärderingar. Du kan även ha eget ansvar för vissa förhandlingar.
Parallellt ansvarar du för administrativa uppgifter kopplade till förhandlingsverksamheten, såsom att göra tillägg, registrera ombyggnationer, uppdatera uppgifter i system, sammanställa statistik och säkerställa att underlag och dokumentation håller hög kvalitet.
Rollen innebär ett nära samarbete med kollegor inom förhandling och andra delar av organisationen och kräver både struktur, servicekänsla och förmåga att växla mellan administrativa och mer utåtriktade arbetsuppgifter. Publiceringsdatum2026-01-13Bakgrund
För att nå framgång som förhandlingshandläggare ska du ha erfarenhet som handläggare eller liknande bör du ha analytisk fallenhet och ett systematiskt arbetssätt. Du bör vara flexibel, serviceinriktad och kommunikativ, i både tal och skrift. Det är viktigt att du tycker om att samarbeta med andra människor samtidigt som du kan arbeta självständigt och att du har förmåga att fokusera i pressade situationer.
Vi söker dig som:
Kvalifikationer:
• Relevant utbildning inom juridik eller ekonomi.
• Arbetslivserfarenhet som handläggare eller liknande.
• God systemvana och trygghet i att arbeta i Excel.
Meriterande:
• Erfarenhet av fastighets- eller hyresrelaterade processer.
• Erfarenhet av förhandlingar med fastighetsägare eller annan motsvarande part.
• Kunskap om bruksvärdering och lägenhetsbesiktningar.
• Erfarenhet av att arbeta i en idéburen verksamhet.Dina personliga egenskaper
• Serviceinriktad, flexibel och professionell.
• Kommunikativ, du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
• Strukturerad och noggrann, du skapar ordning och översikt i ditt arbete.
• Lösningsorienterad och kan hantera förändring och osäkra situationer.
• En lagspelare, du trivs i samarbeten men kan också med att driva egna processer framåt.
Vårt erbjudande till dig
Vi är en värderingsstyrd organisation med stor gemenskap och bra anställningsvillkor. Vi värnar om att våra medarbetare har en bra och trivsam arbetsmiljö. Här har du möjlighet att utvecklas och växa.
Kollektivavtal, flexibla arbetstider, möjlighet till hybridarbete, ett generöst friskvårdsbidrag och tjänstepension är några av de förmåner vi erbjuder. Hos oss får du samarbeta med kollegor som du kan ha roligt med och lära av.
Ansökan
Välkommen med din ansökan redan idag eller senast den 28 januari. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Länschef Annika Nordkvist 010-459 15 41. Våra fackliga representanter är Handels, Annelott Linden 010-459 15 06 och Saco, Emelie Lindström, 010-459 15 04.
Välkommen till Hyresgästföreningen!
Vi arbetar för rimliga hyror och bra villkor för alla i hyresrätt. Ett tryggt boende för hela livet där människor och samhälle utvecklas. Med över 580 000 medlemmar är vi Sveriges största folkrörelse och medlemsorganisation för hyresgäster. På över 40 kontor runt om i landet, jobbar våra ca 800 engagerade hyreshjältar tillsammans med över 9000 förtroendevalda. Vi är en organisation i ständig rörelse som utmanar oss själva och lär av varandra. Hos oss får du möjlighet att testa sånt som är nytt, svårt och kanske oväntat. På så sätt blir vi starkare tillsammans. Vill du lära känna oss ännu bättre? Följ oss på LinkedIn. Ersättning
Lön enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hyresgästföreningen Jobbnummer
9680295