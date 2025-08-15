Företagssäljare/marknadsansvarig
Högtrycksservice Öresund Syd AB / Säljarjobb / Malmö
2025-08-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Malmö
Vi söker dig som vill ta nästa steg i din säljkarriär. Som person är du kommunikativ, lyhörd och brinner för försäljning och de tjänster som du representerar. Vi som företag drivs av ett starkt och familjärt engagemang som präglar och motiverar ditt arbete framåt.
Vi vill att du har någon form av erfarenhet av att arbeta med och/ eller sälja tjänster till företag samt privatpersoner.
Meriterande om du har erfarenhet inom avlopps- och fastighetsbranchen.
Som säljare hos oss driver du självständigt försäljningsprocessen från första möte till avtalsskrivning och bokning, vilket innebär en nära relation med våra kunder.
Vi ser att du aktivt arbetar med nykundsbearbetning likväl som ta hand om befintlig kundportfölj.
B-körkort är ett krav.
Du ska ha god kunskap i svenska i tal och skrift.
Vi tar inte emot frågor eller ansökningar via telefon. Vänligen maila till kontor@hogtrycksservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
E-post: kontor@hogtrycksservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högtrycksservice Öresund Syd AB
(org.nr 559377-5298)
Kantyxegatan 25 B (visa karta
)
213 76 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9460973