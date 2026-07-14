Föreståndare till stödboende Krinolinen
Prima Gruppen / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Gruppen i Stockholm
, Österåker
eller i hela Sverige
Föreståndare till Krinolinen – Vill du leda en verksamhet som förändrar människors liv?
Om Primagruppen
Primagruppen är en idéburen organisation med lång erfarenhet av rehabilitering för personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och social utsatthet. Genom boende, arbete och gemenskap skapar vi förutsättningar för människor att återta makten över sina liv.
Vi tror på människans egen förmåga att förändras – med rätt stöd, tydliga strukturer och professionella relationer.
Om Krinolinen
Krinolinen är ett av Stockholms största stödboenden med cirka 64 platser för kvinnor, män och par.
Vi erbjuder ett tryggt, nyktert och drogfritt boende där de boende ges möjlighet att utveckla självständighet genom delaktighet, sysselsättning och ett rehabiliterande arbetssätt.
Nu söker vi en engagerad och erfaren föreståndare som vill leda och vidareutveckla verksamheten tillsammans med våra medarbetare.Publiceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Som föreståndare har du det övergripande ansvaret för verksamhetens kvalitet, personal, arbetsmiljö och utveckling.
Du leder det dagliga arbetet och säkerställer att verksamheten bedrivs enligt gällande lagstiftning, avtal, kvalitetskrav och Primagruppens värdegrund.
Du är en närvarande ledare som skapar struktur, trygghet och ett professionellt arbetsklimat för både medarbetare och boende.
Du ingår i Primagruppens ledningsorganisation och arbetar nära verksamhetschef och övriga föreståndare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Leda, utveckla och följa upp verksamheten.
Personalansvar med arbetsledning, rekrytering och kompetensutveckling.
Säkerställa god kvalitet enligt SoL, HSL och gällande ramavtal.
Ansvara för arbetsmiljö och systematiskt kvalitetsarbete.
Ansvara för budgetuppföljning och verksamhetsplanering.
Samverka med socialtjänst, region, kriminalvård och andra samarbetspartners.
Ansvara för dokumentation, uppföljning och kvalitetsutveckling.
Kvalifikationer – krav
För att vara aktuell för tjänsten krävs att du har:
Dokumenterad socionomexamen.
Flera års erfarenhet av arbete inom stödboende, HVB, behandlingshem eller annan likvärdig verksamhet inom socialt arbete.
Dokumenterad erfarenhet av att leda personal med fullt personalansvar.
God kunskap om socialtjänstlagen och social dokumentation.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
God administrativ och digital kompetens.
B-körkort.
Meriterande
Det är meriterande om du dessutom har:
erfarenhet av beroendevård,
erfarenhet av socialpsykiatri,
erfarenhet av samsjuklighet,
utbildning inom arbetsmiljö eller ledarskap,
erfarenhet av kvalitetsledning och avtalsuppföljning,
erfarenhet av förändrings- och utvecklingsarbete.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och prestigelös ledare med hög integritet.
Du har ett coachande ledarskap och är van att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje.
Du är strukturerad och lösningsorienterad och har förmåga att fatta tydliga beslut även i komplexa situationer.
Du drivs av att utveckla både människor och verksamheter och ser möjligheter där andra ser hinder.
För dig är kvalitet, samarbete och professionalism en självklar del av vardagen.
Därför ska du välja Primagruppen
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad.
Vi erbjuder:
ett meningsfullt ledarskap där du påverkar människors liv varje dag,
en stabil och väletablerad organisation med lång erfarenhet,
engagerade och kompetenta kollegor,
stora möjligheter att utveckla både verksamheten och dig själv,
korta beslutsvägar och ett nära ledarskap,
en arbetsplats där värdegrund, kvalitet och människors utveckling står i centrum.
Välkommen med din ansökan!
Vill du leda en verksamhet där ditt ledarskap gör skillnad – både för medarbetare och för människor som arbetar för att skapa ett nytt liv?
Då ser vi fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: info@primagruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreståndare - Krinolinen". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Gruppen
, https://primagruppen.se/
Fredrika Bremers Gata 33 (visa karta
)
129 50 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Krinolinen Stödboende Jobbnummer
10002896