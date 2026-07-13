Föreståndare till Fryshuset Malmö
Stiftelsen Fryshuset Malmö / Sjukvårdschefsjobb / Malmö Visa alla sjukvårdschefsjobb i Malmö
2026-07-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Fryshuset Malmö i Malmö
, Nybro
, Kalmar
eller i hela Sverige
Om Fryshuset
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. Vi skapar gemenskaper där unga syns, hörs och räknas. På denna grund bedriver vi ett 60-tal olika verksamheter på flera orter runt om i Sverige. Vi är ca 730 anställda och arbetar inom områdena; skola, ungdomskultur, arbete & entreprenörskap samt föredöme & framtidstro. Fryshusets verksamheter sträcker sig från kultur och nöjen till projekt som direkt adresserar vår tids svåraste sociala problem. Vi tror att alla kan lyckas och är värda en chans till. Stiftelsen Fryshuset är en ideell organisation som är religiöst och politiskt oberoende.
Om uppdraget
Vill du vara med och skapa trygga, inkluderande och meningsfulla mötesplatser för unga i Malmö?
Som föreståndare ansvarar du för att leda och samordna den dagliga verksamheten på Fryshusets fritidsgårdar i Folkets Park och Seved. Du har en central roll i att skapa struktur, kvalitet och goda förutsättningar för både unga och medarbetare.
Rollen är både operativ och samordnande. Ena stunden finns du mitt i verksamheten tillsammans med unga och kollegor, nästa stund arbetar du med planering, bemanning, uppföljning eller samverkan med externa aktörer. Du är en närvarande ledare som skapar trygghet, riktning och engagemang i vardagen.
Hos oss leder du inte på avstånd, du är en aktiv del av verksamheten och en viktig bärare av Fryshusets värdegrund.
Arbetet innebär dag-, kvälls- och viss helgtjänstgöring utifrån verksamhetens behov.
Arbetsuppgifter
Som föreståndare ansvarar du för att:
leda och samordna den dagliga verksamheten på våra mötesplatser i Folkets Park och Seved
planera, fördela och följa upp arbetet i arbetsgruppen
säkerställa en fungerande bemanning, schemaläggning och struktur i verksamheten
arbeta nära målgruppen och bidra aktivt i verksamheten tillsammans med unga
skapa trygghet, delaktighet och goda relationer för både unga och medarbetare
ansvara för administration, dokumentation och löpande verksamhetsuppföljning
samverka med skola, socialtjänst, föreningsliv och andra relevanta aktörer
bidra till verksamhetens utveckling i linje med Fryshusets uppdrag, mål och värdegrund.
Vem är du?
Du tror, precis som vi, att alla unga kan lyckas och är värda en chans.
Du är en trygg ledare som tycker om att skapa struktur och samtidigt trivs nära verksamheten och människorna i den. Du har lätt för att bygga relationer och skapa förtroende, samtidigt som du kan fatta beslut, prioritera och skapa tydlighet när vardagen kräver det.
Vi tror att du är:
strukturerad och organiserad
trygg i ditt ledarskap och van att samordna andra
relationsskapande och inkluderande
handlingskraftig och lösningsorienterad
prestigelös och verksamhetsnära
omdömesfull och professionell även i utmanande situationer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har
eftergymnasial utbildning inom exempelvis socialt arbete, pedagogik, beteendevetenskap, fritidsledarskap eller ledarskap
erfarenhet av arbetsledning, samordning eller operativ ledning
erfarenhet av att planera och samordna bemanning, schema eller daglig drift
erfarenhet av administration, planering, dokumentation och verksamhetsuppföljning
erfarenhet av målgruppsnära arbete med unga inom exempelvis fritidsverksamhet, ungdomsverksamhet, social verksamhet eller skola
god förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och lösningsorienterat
god förmåga att skapa relationer, bygga förtroende och vara en trygg vuxen
möjlighet och vilja att arbeta kvällar och helger.
Det är meriterande om du har
erfarenhet från fritidsgård eller annan öppen ungdomsverksamhet
erfarenhet av att arbetsleda verksamheter med timanställda eller varierande bemanningsbehov
erfarenhet av samverkan med skola, socialtjänst, föreningsliv eller andra lokala aktörer
erfarenhet av budgetuppföljning, inköp eller enklare ekonomiskt ansvar
erfarenhet från idéburen eller värderingsstyrd verksamhet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du varje dag får möjlighet att göra skillnad för unga och bidra till ett tryggare och mer inkluderande samhälle.
Hos Fryshuset blir du en del av en idéburen organisation med stark värdegrund och engagerade kollegor. Vi tror på att utvecklas tillsammans, lära av varandra och skapa utrymme för både ansvar, delaktighet och arbetsglädje.
Vi erbjuder kollektivavtal, målstyrd arbetstid och en arbetsplats där hälsa, hållbarhet och människors utveckling står i centrum.
Placering: Malmö
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning (provanställning tillämpas).
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 14 augusti 2026
Urval och tillsättning sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kollektivavtal: Tjänsten omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Vision/Kommunal/Sveriges Lärare/Sveriges Skolledare.
Kontaktperson: Jenny Berg Nilson, Fryshuschef, jenny.berg-nilson@fryshuset.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Fryshuset
Sofielundsvägen 5 (visa karta
)
214 25 MALMÖ Arbetsplats
Stiftelsen Fryshuset Malmö Jobbnummer
10001041