Föreståndare/Kvalificerad kontaktperson
2026-01-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker en föreståndare/kvalificerad kontaktperson som vill vara en central del i vår verksamhet och bidra till kvalitet, utveckling och trygghet för både personal och klienter. I rollen ansvarar du för att handleda personalen genom regelbundna individuella handledningstillfällen, metodhandledning och ärendegenomgångar där du ger stöd i bedömningar, arbetssätt och dokumentation. Du har ett övergripande ansvar för att klientprocesserna fungerar, samtidigt som du stöttar personalen i mer utmanande situationer och vid behov deltar i svårare samtal.
Du ansvarar också för introduktionen av nya medarbetare, där du använder eller utvecklar introduktionsplaner och går igenom rutiner, dokumentation och målgruppens behov. I rekryteringsprocesser deltar du vid intervjuer och säkerställer att ny personal får en trygg start i verksamheten.
I det dagliga arbetet arbetar du aktivt med verksamhetsutveckling genom att ta fram och uppdatera metodstöd, mallar och arbetsmaterial samt följa upp arbetsmiljö, trivsel och arbetsbelastning. Du bidrar till en gemensam förståelse för mål, arbetssätt och värdegrund och säkerställer att lärdomar från handledning omsätts i praktiken. En gång i månaden håller du interna miniföreläsningar eller workshops för personalgruppen. Rollen innebär även nära samverkan med beställare och att fungera som en "spindel i nätet" mellan ledning, personal, klienter, socialtjänst samt övriga myndigheter.
Du representerar verksamheten vid viktiga möten såsom SIP, samverkan och uppföljningar, samt ansvarar för att ta emot och hålla i studiebesök. Vid behov arbetar du även självständigt som kontaktperson i egna ärenden beroende på verksamhetens beläggning.
För tjänsten krävs att du har en relevant högskoleutbildning om minst 120 hp med inriktning mot socialt arbete eller motsvarande. Du behöver ha tidigare erfarenhet av att arbeta med målgruppen samt dokumenterad erfarenhet av personalansvar. Dessa krav är nödvändiga för att kunna ta ett övergripande ansvar i rollen och samtidigt ge professionellt stöd till både medarbetare och klienter.
Tjänsten är på 50-100% och är i huvudsak förlagd till dagtid. Vid behov kan kvälls- och helgarbete förekomma.
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
