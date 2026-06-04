Fordonstestare till Göteborg
Aura Personal AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-04
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker nu en eller flera personer som vill utvecklas i en varierande roll som fordonstestare i Göteborg.
Om rollen
Som fordonstestare arbetar du med att noggrant kontrollera och bedöma fordonets skick genom flera moment. Arbetet utförs i ett digitalt system och innefattar både teknisk kontroll och dokumentation.
Du kommer bland annat att:
Utföra kontroller i flera steg av fordonets skick
Okulärbesiktiga och dokumentera fel, brister och skador
Genomföra praktiska tester och provkörningar
Fotografera och mäta relevanta delar av fordonet
Arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och leverans
Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller ett starkt intresse för fordon
Har grundläggande kunskap om bilens funktion och komponenter
Har erfarenhet från fordonsbranschen (meriterande)
Innehar B-körkort
Talar och skriver svenska obehindratPubliceringsdatum2026-06-04Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du:
Är noggrann och strukturerad
Har god teknisk förståelse
Kan arbeta både självständigt och i team
Är serviceinriktad och kommunikativ
Är flexibel och lösningsorienterad
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7538793-2037185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
9948809