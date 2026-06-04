Fordonstestare till Göteborg

Aura Personal AB / Logistikjobb / Göteborg
2026-06-04


Visa alla logistikjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Vi söker nu en eller flera personer som vill utvecklas i en varierande roll som fordonstestare i Göteborg.
Om rollen
Som fordonstestare arbetar du med att noggrant kontrollera och bedöma fordonets skick genom flera moment. Arbetet utförs i ett digitalt system och innefattar både teknisk kontroll och dokumentation.
Du kommer bland annat att:

Utföra kontroller i flera steg av fordonets skick

Okulärbesiktiga och dokumentera fel, brister och skador

Genomföra praktiska tester och provkörningar

Fotografera och mäta relevanta delar av fordonet

Arbeta självständigt med ansvar för kvalitet och leverans

Vi söker dig som
Har fordonsteknisk utbildning eller ett starkt intresse för fordon

Har grundläggande kunskap om bilens funktion och komponenter

Har erfarenhet från fordonsbranschen (meriterande)

Innehar B-körkort

Talar och skriver svenska obehindrat

Publiceringsdatum
2026-06-04

Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen ser vi att du:

Är noggrann och strukturerad

Har god teknisk förståelse

Kan arbeta både självständigt och i team

Är serviceinriktad och kommunikativ

Är flexibel och lösningsorienterad

Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7538793-2037185".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
9948809

Prenumerera på jobb från Aura Personal AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Aura Personal AB: