Timvikarier till Ersta diakoni äldreboende i Uppsala
Ersta Diakonisällskap / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-08-04
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Om arbetsplatsen
Ersta diakoni äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt nio äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Hos oss är målet att varje person ska känna sig trygg, delaktig och hemma. Med kunskap, omtanke och ett personligt bemötande skapar vi en meningsfull vardag med gemenskap, aktiviteter och goda måltider.
Juliahemmet är ett vård- och omsorgsboende med 69 lägenheter i Ultuna i Uppsala för personer med somatisk och demenssjukdom. Vi har nära till grönområden samt en grönskande innergård. Vi ser utevistelse som en självklar del i vardagen för våra boende.
Om rollen
Som undersköterska arbetar du nära de boende och samarbetar med anhöriga, kollegor och chefer. Tillsammans planerar ni dagen utifrån varje persons behov och önskemål.
En viktig del av arbetet är att skapa trygghet, gemenskap och en meningsfull vardag. Vi arbetar personcentrerat och lägger stor vikt vid aktiviteter, omsorgsmåltider och kontaktmannaskap.
Vi söker dig som vill arbeta extra och hoppa in vid sjukfrånvaro eller andra tillfälliga behov, både dag, kväll och helg.
Vem är du?
Vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och vill göra skillnad i deras vardag. Du är trygg, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta med andra. Du är också noggrann och bidrar till ett gott bemötande, både mot de boende och dina kollegor.
Du delar Ersta diakonis värdegrund, "Se människan", och våra värdeord professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
tidigare erfarenhet av äldreomsorg
goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
goda datorkunskaper
Vi ser positivt på om du är utbildad undersköterska, men det är inget krav.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Kontaktperson: Joanna Runestam, Enhetschef, joanna.runestam@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Kommunal Ersta diakoni, pvo.erstadiakoni.stockholm@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8165869-2129738". Arbetsgivare Ersta Diakonisällskap
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Göte Turessons v 17 (visa karta
)
756 59 UPPSALA Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
10021158