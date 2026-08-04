Vi söker en engagerad familjebehandlare!
Färgelanda Kommun / Behandlingsassistentjobb / Färgelanda Visa alla behandlingsassistentjobb i Färgelanda
2026-08-04
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Färgelanda kommun
Färgelanda kommun ligger i hjärtat av Dalsland – här möts glittrande sjöar, djupa skogar och ett rikt friluftsliv med närheten till Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan. Vi är en mindre kommun med korta beslutsvägar, stark sammanhållning och en kultur där öppenhet, delaktighet och initiativförmåga är självklara inslag i vardagen. Vår värdegrund – engagerad, företagsam och med ett gott bemötande – genomsyrar hela organisationen.
Hos oss blir du snabbt en viktig del av helheten. Med cirka 500 medarbetare inom Omsorg, Barn & Utbildning, Samhällsutveckling och Stab erbjuder vi en arbetsmiljö där trygghet, utvecklingsmöjligheter och gemenskap går hand i hand. I Färgelanda är det enkelt att trivas – både hemma och på jobbet.Publiceringsdatum2026-08-04Beskrivning
Vi söker en engagerad familjebehandlare!
Vi vill vara en lätt tillgänglig socialtjänst dit en vänder sig för stöd och hjälp i olika situationer i livet. Vi håller på att ställa om enligt nya Socialtjänstlagen (SOL) för att arbeta mera förebyggande och med fler ej biståndsbedömda insatser. I vår öppenvård arbetar idag fem erfarna familjebehandlare med insatser för både barn/unga och vuxna. En av dem ska lämna oss för ett annat arbete. Som familjebehandlare hos oss kommer du att arbeta med att stödja och hjälpa familjer genom att erbjuda behandling och vägledning i utmanande situationer. I Färgelanda kommun håller Backa Barnet på att implementeras i alla verksamheter.
Hälsning från dina kommande kollegor:
"Hej! Nu söker vi en ny kollega som, liksom vi, brinner för att kunna bidra och göra skillnad för barn och vuxna. Vi är ett glatt gäng som har högt i tak och vi hjälper varandra att utvecklas i våra yrkesroller.
Välkommen till oss!"
Vi erbjuder:
en stimulerande arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas
stöd och handledning i ditt arbete
möjlighet till visst arbete på distans
en trygg och stabil organisation med den lilla kommunens fördelar med nära till kollegor och samverkanspartners
möjlighet att göra skillnad för familjer och enskilda med behovArbetsuppgifter
Familjebehandlare arbetar med insatser för målgrupperna barn och unga samt deras familjer, vuxna med riskbruk, skadligt bruk och beroende samt våld i nära relation. Insatser ska ges både utan föregående biståndsbedömning och som en insats efter att socialsekreterare utrett behovet. Arbetet innebär familjebehandlingsarbete ( enskilda samtal, familjesamtal, serviceinsatser, praktisk vägledning och hjälp, föräldrautbildningar, vid behov samtalsgrupper m.m.) utifrån olika metoder. Arbetet innebär även samverkan med andra yrkesgrupper och verksamheter.
Vid behov kan arbete utanför kontorstid förekomma.
Vi söker dig som
Är socionom eller har annan relevant utbildning samt har:
erfarenhet av arbete med familjer, barn och unga samt vuxna
en god förmåga att skapa förtroende och bygga relationer
erfarenhet av familjebehandlingsarbete eller motsvarande
förmåga att arbeta självständigt och i team
förmåga att vara flexibel utifrån enskildas behov
Det är viktigt att du har ett stort intresse och engagemang för familjebehandlingsarbete!
Den kandidat som erbjuds tjänsten ska inför anställning uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Färgelanda Kommun
(org.nr 212000-1421), http://www.fargelanda.se
Allhemsvägen 5 (visa karta
)
458 32 FÄRGELANDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sektor Omsorg, Individ- och familjeomsorgen Kontakt
Kerstin Belander kerstin.belander@fargelanda.se 0528567000 Jobbnummer
10021147