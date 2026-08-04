Lagermedarbetare - Högt tempo, eget driv och ordning i världsklass
Forsstrom High Frequency AB / Lagerjobb / Lysekil Visa alla lagerjobb i Lysekil
2026-08-04
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Vill du vara en nyckelspelare i en världsledande industriverksamhet?
Forsstrom High Frequency AB utvecklar och tillverkar marknadsledande maskiner för högfrekvenssvetsning och levererar lösningar till kunder över hela världen. Nu söker vi en engagerad lagermedarbetare som vill vara en viktig del av vårt produktionsteam.
Om rollen
Som lagermedarbetare ansvarar du för att lagret fungerar effektivt varje dag. Du ser till att våra montörer alltid har rätt material och komponenter vid rätt tidpunkt, samtidigt som du arbetar aktivt för att skapa struktur, ordning och ett välorganiserat lager.
Det här är en roll för dig som trivs i ett högt arbetstempo, tar egna initiativ och ser vad som behöver göras – utan att någon behöver säga till.Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Plocka och leverera material till produktionen.
Ta emot, kontrollera och registrera inkommande gods.
Packa och skicka utleveranser.
Säkerställa ordning och reda på lagret.
Arbeta med inventering och lageroptimering.
Registrera material och lagertransaktioner i affärssystemet.
Vara en viktig servicefunktion för våra montörer och produktionen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av lagerarbete inom industri eller tillverkning.
Är självgående och har ett starkt eget driv.
Trivs med ett högt arbetstempo.
Är strukturerad, noggrann och tycker om ordning och reda.
Är serviceinriktad och hjälper gärna dina kollegor.
Tar ansvar och ser lösningar istället för problem.
Har god datorvana.
Har du erfarenhet av affärssystemet Monitor är det ett stort plus.
Truckkort är krav.
Som person
Vi lägger stor vikt vid din inställning. Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och gillar att få saker gjorda. Du är en lagspelare som samtidigt arbetar självständigt och alltid vill bidra till att verksamheten fungerar så effektivt som möjligt.
Vi erbjuder
Hos Forsstrom blir du en del av ett stabilt och växande företag med över 55 års erfarenhet och kunder över hela världen. Här får du arbeta i en modern industrimiljö tillsammans med engagerade kollegor där kvalitet, innovation och teamwork står i fokus.
Vi erbjuder en varierande tjänst där du får ett stort eget ansvar och en viktig roll i vår fortsatta utveckling.
Placeringsort: LysekilSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till rekrytering@forsstrom.com
.
Ämne: Ansökan – Lagermedarbetare
Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via rekrytering@forsstrom.com
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03
E-post: roland.josefsson@forsstrom.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lager-och leveransansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Forsstrom High Frequency AB
(org.nr 556461-7529), http://www.forsstrom.com
Datavägen 3 (visa karta
)
453 38 LYSEKIL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ekonomichef
Roland Josefsson roland.josefsson@forsstrom.com 0523666621 Jobbnummer
10021156