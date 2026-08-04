Truckförare sökes i Torsvik
Pokayoke AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-08-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-08-04Om tjänsten
Är du en erfaren och säker truckförare som trivs i ett högt tempo och vill arbeta inom lager. Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
ARBETSTIDER
Dagtid, måndag–fredag kl. 8.00–17.00 eller 7.00-16.00
Hos oss får du en 6 månaders visstidsanställning på heltid med goda möjligheter att efter detta bli tillsvidare.Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter som förekommer är främst påfyllning av däck med hjälp av truck. Du behöver ha god fysisk förmåga då du självklart hjälper till på andra avdelningar när det behövs. Ibland innebär det plock av däck och andra dagar behöver du hjälpa dina kollegor att lossa containers.
Meriterande om du har erfarenhet av klämtruck men inget krav.
Vad vi söker
Vi söker dig som inte är rädd för att ta i under en arbetsdag. Du behöver vara noggrann och effektiv samt en god inställning för att lyckas. Du har tillräckligt god svenska för att kunna kommunicera med kollegor, då många inte kan engelska.
Använd fritexten för att beskriva vart du fått din skjutstativserfarenhet och hur lång den varit.Kvalifikationer
God svenska
Skjutstativ, B3 med erfarenhet
B4
God fysisk förmåga
Meriterande:
Klämtruck
Tidigare erfarenhet
Tveka inte på att söka, vi hoppas att just du blir en del av vårat team!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Östra storgatan 9 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Kontakt
Andrina Toma andrina.toma@pokayoke.se Jobbnummer
10021148