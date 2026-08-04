Projektledare - utveckling av utskrivningsprocessen
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2026-08-04
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-08-04Arbetsuppgifter
Leda arbetet med att analysera och utveckla kommunens nuvarande arbetssätt.
Säkerställa att planering inför utskrivning sker tidigare och mer proaktivt.
Ta fram arbetssätt som minskar behovet av vårdplaneringar.
Utveckla strukturer för en tätare och mer ändamålsenlig uppföljning efter utskrivning.
Samverka med berörda verksamheter inom kommunen, exempelvis myndighetsutövning, hemsjukvård, hemtjänst och korttidsverksamhet.
Förankra, implementera och följa upp nya arbetssätt.
Ta fram underlag, analyser och rekommendationer till ledning och berörda verksamheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning.
Erfarenhet från kommunal verksamhet, gärna inom vård och omsorg.
God förmåga att leda utvecklings- och förändringsarbete.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med utskrivningsprocesser eller samverkan mellan kommun och region.
Kunskap om processutveckling och implementering av nya arbetssätt.
Erfarenhet av projektledning.
Kunskap om den lagstiftning som reglerar samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Personliga egenskaper
Du är strukturerad, drivande och har förmåga att omsätta mål och idéer till konkreta resultat. Du trivs med att samarbeta med olika professioner och har lätt för att skapa engagemang och delaktighet i förändringsarbete. Vidare är du analytisk, lösningsorienterad och har god förmåga att arbeta självständigt.
Vi erbjuder dig
Vill du bidra till att skapa en mer sammanhållen, trygg och effektiv utskrivningsprocess för våra invånare?
Vi söker nu en projektledare som vill leda utvecklingen av hemvårdsförvaltningens arbetssätt kring utskrivning från slutenvården.
Tjänsten är organisatoriskt placerad inom myndighetsavdelningen, men uppdraget genomförs i nära samverkan med hälso- och sjukvårdsavdelningen samt verksamheterna inom hemtjänst och särskilt boende. Du får en central roll i att stärka samverkan mellan förvaltningens verksamheter och skapa gemensamma arbetssätt som bidrar till en trygg och välfungerande övergång från sjukhus till fortsatt vård och omsorg.
Om uppdraget
Som projektledare ansvarar du för att analysera, utveckla och implementera kommunens interna processer för utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Målet är att skapa en mer proaktiv och sammanhållen utskrivningsprocess genom tidig planering, minskat behov av vårdplaneringar och stärkt uppföljning i hemmet efter utskrivning. Du omsätter regionala överenskommelser, lagstiftning och gemensamma mål till praktiska och hållbara arbetssätt som fungerar i verksamheternas vardag.
Uppdraget innebär omfattande samverkan mellan kommunens olika verksamheter och ett nära arbete med chefer, medarbetare och nyckelpersoner för att förankra och genomföra förändringar. Målet är att kommunen ska ha ett enhetligt arbetssätt för utskrivningar som minskar ledtider, stärker samverkan och ökar tryggheten för den enskilde.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
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302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Myndighetsutövning (HE) Kontakt
Myndighetschef
Sabina Becevic +46765037068 Jobbnummer
10021145