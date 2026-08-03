Fordonstekniker Göteborg
Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-08-03
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Om tjänsten Som fordonstekniker ansvarar du för de bilar som lämnas in till dig. Du utför service, ställer diagnos vid fel och genomför reparationen, och du kontrollerar arbetet innan bilen går tillbaka till kund. Arbetsbelastningen varierar över veckan och du får jobba med både enklare underhåll och mer tidskrävande ärenden. Kontakten med servicerådgivarna är löpande, men du planerar i stor utsträckning din egen dag.
Uppdraget passar dig som söker en långsiktig roll i en verkstad där arbetet ska bli rätt utfört från början.Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Service och underhåll enligt tillverkarens intervaller
Diagnos och åtgärd av mekaniska och elektriska fel
Reparationer och byte av komponenter
Provkörning och kontroll före återlämning till kund
Dokumentation av utfört arbete
Samarbete med servicerådgivare och verkstadskollegor
Vi söker dig som
Har erfarenhet som fordonstekniker
Har fordonsteknisk utbildning
Har B-körkort
Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina ärenden
Är noggrann, serviceinriktad och lätt att samarbeta med
Vad vi erbjuder
Anställning via Aura Personal med kollektivavtal
Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen
Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss
Placering: Göteborg Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163550-2128705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta
)
411 03 GÖTEBORG Arbetsplats
Aura Personal Jobbnummer
10020289