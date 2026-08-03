Fordonstekniker Göteborg

Aura Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg
2026-08-03


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Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige

Om tjänsten Som fordonstekniker ansvarar du för de bilar som lämnas in till dig. Du utför service, ställer diagnos vid fel och genomför reparationen, och du kontrollerar arbetet innan bilen går tillbaka till kund. Arbetsbelastningen varierar över veckan och du får jobba med både enklare underhåll och mer tidskrävande ärenden. Kontakten med servicerådgivarna är löpande, men du planerar i stor utsträckning din egen dag.
Uppdraget passar dig som söker en långsiktig roll i en verkstad där arbetet ska bli rätt utfört från början.

Publiceringsdatum
2026-08-03

Arbetsuppgifter
Service och underhåll enligt tillverkarens intervaller

Diagnos och åtgärd av mekaniska och elektriska fel

Reparationer och byte av komponenter

Provkörning och kontroll före återlämning till kund

Dokumentation av utfört arbete

Samarbete med servicerådgivare och verkstadskollegor

Vi söker dig som

Har erfarenhet som fordonstekniker

Har fordonsteknisk utbildning

Har B-körkort

Kan arbeta självständigt och ta ansvar för dina ärenden

Är noggrann, serviceinriktad och lätt att samarbeta med

Vad vi erbjuder

Anställning via Aura Personal med kollektivavtal

Stöd från engagerad konsultchef genom hela anställningen

Möjlighet till längre uppdrag eller vidare karriärmöjligheter via oss

Placering: Göteborg Omfattning: Heltid
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-30
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8163550-2128705".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Aura Personal AB (org.nr 559328-3020), https://jobb.aurapersonal.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Aura Personal

Jobbnummer
10020289

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