Fordonstekniker - Räddningstjänstförbundet Storgöteborg - Maskinreparatörsjobb i Göteborg

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg / Maskinreparatörsjobb / Göteborg2020-03-16Att vara en del av Räddningstjänsten Storgöteborg är att vara en del av något större än en själv. Vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Någon som aldrig ger upp, som alltid är uppe på fem. Vi är en modig organisation som tar hand om varandra. Vi är först in för att lösa problemet och sist ut för att säkra upp. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en svårslagen känsla av att vara behövd.2020-03-16När det verkligen gäller måste allt funka. Vårt jobb förutsätter att vi kan lita på våra fordon och hjälpmedel och som tur är kan vi verkligen det. Tack vare vårt fantastiska team av fordonstekniker kan vår utryckningspersonal fokusera på det viktigaste av allt: att rädda liv.Här på Räddningstjänsten Storgöteborg behöver vi dig som har kompetens och erfarenhet från att arbeta som fordonstekniker. Det som kanske framförallt skiljer vårt arbete som fordonstekniker från andras är att här har du hela tiden en känsla av att det du gör faktiskt är viktigt, på riktigt. Vi som arbetar här vet att vår noggrannhet kan avgöra en räddningsinsats. Vi vågar lova att som fordonstekniker hos oss får du en varierad vardag, ett jobb som känns viktigt att utföra och riktigt goda möjligheter till utveckling inom yrket.Rent praktiskt handlar tjänsten om service och reparation med fokus på maskinstegar. Den här tjänsten är bred vilket innebär att du kommer att arbeta med olika typer av fordon, t ex både tunga och lätta bilar, motorcyklar och båtar. Vår verkstad är belägen i Kålltorp men resor förekommer då du ibland behöver reparera på plats eller hämta upp fordon. Beredskapsarbete ingår i tjänsten.Vi tror att du är en person som är nyfiken, vetgirig och engagerad i ditt yrke. Att du är intresserad av att utvecklas och ta ansvar och på ett prestigelöst sätt kan använda din kunskap vart den än behövs. Inom vår organisation lägger vi stor vikt vid samarbete och insikten om att vi alla behövs för att vårt jobb skall skötas på bästa sätt. Det förutsätter en positiv och problemlösande inställning, och det tror vi att du har!Du behöver hafordonsteknisk utbildningminst tre års yrkeserfarenhetVi ser även gärna att du harerfarenhet av avancerad diagnostikett genuint intresse av den tekniska utvecklingen inom vårt gebitSom du vet är det här en mansdominerad bransch. Vi bidrar gärna till att skapa lite balans och välkomnar särskilt kvinnliga sökanden. Erfarenhet och personliga egenskaper avgör som alltid, men tveka inte att söka!Känner du att det här stämmer in på dig och dina ambitioner? Hör av dig så vi kan lära känna varandra och se om vi matchar!ÖVRIGTIntervjuer är planerade under vecka 16-17, men kan även ske löpande efter behov.Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt organisationens policy och i samarbete med vår företagshälsa.Med anställning följer krigsplacering med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.Vill du veta var vi finns?Se arbetsplatsen på karta här.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde våren 2020 eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-04-05Räddningstjänstförbundet Storgöteborg5152948