Fordonstekniker
2026-03-13
Vill du jobba med fordon som gör verklig skillnad för människors vardag - och samtidigt bidra till mer hållbar kollektivtrafik? Nu söker vi en fordonstekniker till vår verkstad i Björknäs.
Om RollenSom fordonstekniker ansvarar du för service, underhåll och reparationer av våra fordon inom kollektivtrafiken. Du blir en viktig del i att våra bussar är säkra, driftsäkra och redo att rulla varje dag.
Du kommer att:
Utföra felsökning, diagnos, service och reparationer på bussar och övriga fordon
Arbeta med både mekanik, el och elektronik samt viss data-/diagnosutrustning
Följa gällande rutiner, säkerhetsföreskrifter och kvalitetskrav
Samarbeta nära kollegor, arbetsledare och förare för att planera arbetet effektivt
Bidra till ett ordningsamt, tryggt och hållbart verkstadsarbete
Vem Vi Söker
Vi söker dig som trivs i verkstadsmiljö och gillar att lösa tekniska problem tillsammans med andra. Du är noggrann, ansvarstagande och har en praktisk inställning.
Vi ser gärna att du har:
Minst 2-3 års erfarenhet som fordonstekniker, mekaniker eller motsvarande
Fordonsteknisk utbildning på gymnasienivå eller likvärdig kompetens
Goda kunskaper inom tunga fordon, hydraulik, el och/eller diagnossystem
B-körkort, D-körkort är meriterande (eller vilja att ta det)
Svenska i tal och skrift samt grundläggande engelska tekniska termer
Personliga egenskaper som värdesätts är samarbetsförmåga, struktur och vilja att utvecklas.
Hos oss får du:
En inkluderande arbetsmiljö där mångfald, respekt och teamwork är centralt
Ett coachande ledarskap som uppmuntrar nya idéer, lärande och utveckling
En affärsdriven verksamhet med tydligt fokus på hållbarhet, kvalitet och samhällsnytta
Anställningsvillkor Och Förmåner
Vi erbjuder trygga och schyssta villkor enligt kollektivavtal, med fokus på balans mellan arbete och fritid.
Du får bland annat:
Tillsvidareanställning, 6 månaders provanställning tillämpas.
Friskvårdsbidrag.
Placeringsort
Din arbetsplats blir vår verkstad i Björknäs:
Värmdövägen 620, 132 41 Saltsjö-boo, Sverige.
Välkommen med din ansökan via vårt ansökningsformulär online.
Frågor gällande rekryteringen kontakta: Verkstadschef- David khouri keshu, David.khourikeshu@nobina.se
0702644318 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nobina Sverige AB
(org.nr 556057-0128), https://www.nobina.se/ Arbetsplats
