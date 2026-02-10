Fordonstekniker
2026-02-10
, Sorsele
, Vilhelmina
, Malå
, Lycksele
Är du tekniskt kunnig, har ett stort intresse för bilar och trivs med att ge service av högsta kvalitet?
Som en del av vår verkstad arbetar du med alla bilmärken där dina arbetsuppgifter huvudsakligen innefattar service och reparationer, felsökningar, hjulinställning, däckservice mm. på personbilar och lätta lastbilar.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, engagerad samt lösningsorienterad.
Du arbetar strukturerat, följer rutiner och kan snabbt anpassa dig när planeringen förändras. Du har ett positivt förhållningssätt, är en lagspelare och sätter alltid kunden i fokus.
Du arbetar självständigt, men samverkar med dina kollegor för att säkerställa snabb och kvalitativ kundservice.
Kvalifikationer för tjänsten
Vi söker dig som har..
Yrkesmässig erfarenhet av service och reparationer av bilar (krav)
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Minst B-körkort
Publicering sdatum2026-02-10
Vi använder oss av löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan. Skicka därför in din ansökan redan idag!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: lovisa@bjuhrsverkstad.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuhrs Verkstad i Storuman AB
Körkort
För detta jobb krävs körkort.
9732949