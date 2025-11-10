Fordonsmekaniker

Automek i Umeå AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Umeå
2025-11-10


Fordonsmekaniker - Vikariat 100% (tillträde omgående)
Är du en glad och positiv mekaniker med känsla för motorer - både på land och till sjöss? Då kan du vara den vi söker!

Publiceringsdatum
2025-11-10

Om tjänsten
Vi söker en fordonsmekaniker på heltid (vikariat) med tillträde omgående. Du kommer att arbeta med service, felsökning och reparation av olika typer av fordon - båtar, atv, motorcyklar och snöskotrar.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, kvalitet och god stämning på jobbet.

Arbetsuppgifter
Service, underhåll och reparation av fordon
Felsökning och diagnostik
Montering av tillbehör och utrustning
Kundkontakt och rådgivning vid behov

Vi söker dig som
Har erfarenhet som fordonsmekaniker, gärna även inom båt, MC eller snöskoter
Är glad, positiv och noggrann
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har B-körkort (meriterande med BE eller andra behörigheter)

Vi erbjuder
Ett roligt och varierande arbete med frihet under ansvar
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö
Konkurrenskraftiga villkor enligt avtal

Omfattning: 100%, vikariat
Tillträde: Omgående
Placering: Yamaha Center Umeå, industrivägen 24, 90130 Umeå
Ansökan:
Skicka din ansökan och eventuella frågor till: ekonomi@yamahaumea.se

Urval sker löpande, så vänta inte med att höra av dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
via mail
E-post: ekonomi@yamahaumea.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Automek i Umeå AB (org.nr 556759-5920)
Industrivägen 24 (visa karta)
901 30  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9596855

