Fordonslackerare
J BIL Skadecenter AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos J BIL Skadecenter AB i Göteborg Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Är du utbildad fordonslackerare som söker ett varierande arbete? Då är detta jobb perfekt för dig. Vi på J BIL Skadecenter söker dig som är en driven och självgående lackerare till vår bilverkstad.Arbetsuppgifter
Arbetet innefattar lackering av personbilar, lätta lastbilar och lösa delar samt de vanligaste förekommande uppgifter däromkring. Som lackerare hos J BIL Skadecenter kommer du att ha ett varierande arbete med olika typer av fordonsskador. Du arbetar självständigt med mycket eget ansvar.Profil
Du är utbildad fordonslackerare eller har 5 år erfarenhet.
Vi lägger stor vikt på din personlighet då detta är en mindre verkstad och det är viktigt att du passar in i gruppen.Om företaget
Företaget är en auktoriserad skadeverkstad för Peugeot, Citroen, Opel, Mitsubishi, Hyundai och Tesla.
Vår verksamhet bedrivs i Göteborg på Hisingen ca. 7 km från Centralstationen mot Tuve. Lokalerna är fräscha, rymliga och ger en bra arbetsmiljö, där både anställda och kunder kan trivas.
Detta är en heltidstjänst med start snarast. Vi tillämpar sex månaders provanställning och därefter tillsvidareanställning samt individuell lönesättning. Vi har kollektivavtal.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: alexander.drobac@jbil.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J BIL Skadecenter AB
(org.nr 556586-8675), http://www.jbil.se
Utängarna 23 (visa karta
)
417 05 GÖTEBORG Kontakt
Alexander Drobac alexander.drobac@jbil.se Jobbnummer
9746152