Förare med C-körkort/YKB

Söker en förare till en expanderande metallåtervinningsföretag. Föraren kommer köra både lätta lastbilar (B-kort) och mindre flak bilar med kran (C-kort) Föraren ska ha meriterad erfarenhet att använda kran, meriterande mer ADR utbildning Föraren kommer även behöva jobba vissa dagar i vår station i Botkyrka/Norsborg Föraren ska vara fysiskt stark och kommer att få en intern utbildning för att lära sig och särskilja olika metaller, avfall och Papper. Föraren kommer utgå från våran station i Botkyrka kommun.