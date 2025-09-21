Förare med C-körkort/YKB

Skrotsamlaren Svea AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-09-21


Söker en förare till en expanderande metallåtervinningsföretag.
Föraren kommer köra både lätta lastbilar (B-kort) och mindre flak bilar med kran (C-kort)
Föraren ska ha meriterad erfarenhet att använda kran, meriterande mer ADR utbildning
Föraren kommer även behöva jobba vissa dagar i vår station i Botkyrka/Norsborg
Föraren ska vara fysiskt stark och kommer att få en intern utbildning för att lära sig och särskilja olika metaller, avfall och Papper.
Föraren kommer utgå från våran station i Botkyrka kommun.

Gärna om du är berättigad till nystartsjobb

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
mejl
E-post: order@skrotsamlaren.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Skrotsamlaren Svea AB (org.nr 559244-7857), http://skrotsamlaren.se

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9518944

