Förarcoach till Länna
2026-01-12
Bergkvaras verksamhet kännetecknas av närhet, mänsklighet och handlingskraft. Det kollektiva resandet utvecklas snabbt med ett stort fokus på hållbarhet och teknisk utveckling. Vi är med och driver den utvecklingen.
Vi söker nu två förarcoacher till Länna ochaffärsområdet för skol- och beställningstrafik.
Inom skol- och beställningstrafik är det flera aspekter som är avgörande för att uppnå god kvalité i arbetet som bussförare; bland annat avtalskrav, servicenivå och lagefterlevnad. Det är också viktigt att företagets policys och instruktioner följs. Företaget har ett antal dokumenterade mål, där bland annat bränsleförbrukningen och fordonsskadefrekvensen ska minska. Dessa frågor blir aktuella för förarcoachen att ha i beaktande i sitt dagliga arbete.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som förarcoach säkerställer du att föraren har de verktyg som behövs för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Du ansvarar för att följa upp, coacha och utveckla förare i deras dagliga arbete. Att följa upp kör- och vilotidregler är också en del av det arbetet.
Vi söker två personer som kommer ha delad tjänst. Båda tjänsterna har samma grunduppgifter i att coacha och följa upp men den ena har ett utökat ansvar för introduktion och utbildning medan den andre kommer jobba mer med fordon och skador. Förarcoachen förväntas representera företaget och genom sitt eget engagemang bidra till ett klimat som främjar utveckling och en positiv atmosfär.
Uppdraget kommer innebära bland annat medåkning med förare samt samtal i syfte att coacha och förbättra. Uppdraget kan också innebära att delta i och driva förbättringsgrupper. Som förarcoach kommer du också behöva utföra administrativa uppgifter, såsom skaderapportering och incidentrapportering.
Som förarcoach jobbar du tätt ihop med Driftchef, Trafikledning, Skolsamordnare och Trafikplanerare för att förena, förenkla och förbättra människors resande.Kvalifikationer
Vi söker dig som brinner för bussföraryrket och är utbildad bussförare med D-körkort och YKB. Du får gärna ha erfarenhet av skol- och beställningstrafik. Du känner dig bekväm med administration och har goda datakunskaper. Du har ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt. Har du tidigare haft en coachande roll som du trivts i är de mycket meriterande.
Vidare har du ett affärssinne och hög servicekänsla. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Uppdraget som förarcoach kommer att kombineras med busskörning.
Bergkvara är en av de största aktörerna inom den svenska kollektivtrafiken. Vi bedriver busstrafik och spårburen trafik
inom upphandlad kollektivtrafik samt skoltrafik och kommersiell linje- och beställningstrafik med buss. I vår verksamhet
ryms även all typ av fordonsservice för tunga nyttofordon. Koncernen är etablerad på ett 40-tal orter runt om i Sverige, har
drygt 2000 medarbetare och omsätter ca 2,5 mdkr. Läs mer på: bergkvara.se Ersättning
