Föräldravik åk 4, Sv/SO

Sidsjö Fristående Grundskola AB / Grundskollärarjobb / Sundsvall
2025-12-19


Sidsjö Fristående Grundskola (SFG) rekryterar inför vår- och hösttermin 2026 ett vikariat i ämnena Sv/So. Önskad start 1 feb eller tidigare.
Du kommer att tillhöra arbetslag 4-6. Mentorskap ingår samt pedagogiska konferenser och arbetslagsmöten.
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper i klassrummet. Meriterande är erfarenhet från yrket samt förmåga att skapa differentierad undervisning med anpassningar som ger möjlighet för alla våra elever att lyckas och känna lust till skolarbetet.
Välkommen till en skola som präglas av värme, engagemang och arbetsgemenskap. Vi arbetar dagligen med våra nära relationer till eleverna och därmed deras kunskapsinhämtning. För att söka denna tjänster, vänligen mejla ditt CV med ett personligt brev om dig och varför du söker till oss. Din ansökan vill vi ha senast 7 jan 2026. Maila till madeleine.rosth@sfg.se
Fackligt ombud Sveriges Lärare, Helena Valis
helena.valis@sfg.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: madeleine.rosth@sfg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vik åk 4 Sv/So".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sidsjö Fristående Grundskola AB (org.nr 556731-4595)
Paviljongvägen 31 (visa karta)
852 40  SUNDSVALL

Arbetsplats
Sidsjö Fristående Grundskola

Kontakt
Facklig Sveriges Lärare
Helena Valis
helena.valis@sfg.se

Jobbnummer
9657050

