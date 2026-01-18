Föräldra-och ungdomscoach
Kasam Behandlingsfamiljer AB / Behandlingsassistentjobb / Kalmar Visa alla behandlingsassistentjobb i Kalmar
2026-01-18
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kasam Behandlingsfamiljer AB i Kalmar
, Karlskrona
, Kristianstad
, Halmstad
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Söker du ett extraarbete?
Kasam Behandlingsfamiljer söker förstärkning i rollen som föräldra-och ungdomscoach (FOU)
Vill du göra verklig skillnad för barn och unga i komplexa livssituationer?
Kasam Behandlingsfamiljer söker nu en engagerad och trygg FOU som vill arbeta nära ungdomar, familjer, familjehem och ett tvärprofessionellt team med hög specialistkompetens.
Om verksamheten
Kasam Behandlingsfamiljer bedriver konsulentstödd familjehemsvård med behandlingsinriktning. Vi arbetar med barn och ungdomar med komplex psykosocial problematik, ofta i kombination med trauma, neuropsykiatriska svårigheter och relationsproblematik. Vårt arbete genomsyras av barnets bästa, struktur, långsiktighet och kvalitet.
Runt varje barn finns ett team bestående av bl.a. familjebehandlare, DBT-terapeut, specialpedagog, barnombud och handledare, där du som ungdomscoach har en central roll.
Om rollen
Som FOU arbetar du nära barnet/ungdomen i vardagen och ansvarar för att genomföra behandlings- och stödinsatser utifrån vårdplan och genomförandeplan. Du arbetar även behandlande och stödjande med föräldrar och familjehem i deras vardag. Ditt uppdrag är att stärka föräldraförmåga, struktur, gränssättning och samspel, alltid med barnets behov i centrum. Arbetet sker i familjens hem i nära samverkan med DBT-terapeuter, specialpedagog, samordnare och socialtjänst
Arbetet kan innefatta:
Individuellt stöd till barn/ungdomar
Hembesök hos familjen
Social färdighetsträning föräldrar
Social färdighetsträning barn/ungdomar
Relationsskapande och motivationsarbete
Samverkan med familjehem, skola, socialtjänst och övriga aktörer
Dokumentation och uppföljning enligt gällande rutiner
Medverkan i behandlingskonferenser och teammöten
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med övriga funktioner i teamet.
Vi söker dig som:
Utbildad socialpedagog, socionom eller liknande
Är minst 25 år gammal
Har erfarenhet av arbete med barn och/eller ungdomar i utsatta situationer
Har god förmåga att skapa trygga relationer och behålla lugn i affekt
Är strukturerad, ansvarstagande och professionell
Trivs med att arbeta målinriktat och resultatinriktat
Har god samarbetsförmåga men också kan arbeta självständigt
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av trauma, NPF, DBT, TMO eller liknande metoder
Erfarenhet av familjehemsvård eller HVB
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - på riktigt
Ett tvärprofessionellt team med hög kompetens
Handledning, stöd och kontinuerlig kompetensutveckling
Ett arbetsklimat präglat av tillit, professionalism och engagemang
Möjlighet att vara med och utveckla en växande verksamhet
Placering: Kalmar/Mönsterås/Nybro
Omfattning: heltid/deltid enligt överenskommelse
Tillträde: enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
E-post: angelica.kandalina@kasamfamilj.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FOU Kalmar". Arbetsgivare Kasam Behandlingsfamiljer AB
(org.nr 559042-4189)
Konstapelsgatan 33 (visa karta
)
391 27 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kasam Behandlingsfamiljer Kontakt
Angelica Kandalina angelica.kandalina@kasamfamilj.se 0721999343 Jobbnummer
9690240