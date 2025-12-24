Foodrunner/diskare

Lock, Hop & Barrel AB / Restaurangbiträdesjobb / Söderköping
2025-12-24


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Söderköping, Norrköping, Valdemarsvik, Åtvidaberg, Finspång eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Lock, Hop & Barrel AB i Söderköping

Foodrunner & Diskare till Lock, Hop & Barrel - Söderköping
Vill du arbeta i en fartfylld restaurangmiljö där samarbete och laganda står i centrum? Lock, Hop & Barrel i Söderköping söker nu engagerade och pålitliga foodrunners och diskare som vill bli en viktig del av vårt team.

Publiceringsdatum
2025-12-24

Om företaget
Lock, Hop & Barrel är en populär pub och restaurang i hjärtat av Söderköping, känd för sin avslappnade atmosfär, god mat och ett brett dryckesutbud. Hos oss är alla roller lika viktiga för att skapa en smidig service och en positiv upplevelse för våra gäster.

Om tjänsten
I rollen som foodrunner och/eller diskare kommer du att:
Ansvara för att mat levereras snabbt och korrekt från kök till bord

Säkerställa ett bra flöde under service genom samarbete med servering och bar

Hantera disk, renhållning och ordning i kök och restaurang

Se till att arbetsytor, utrustning och gemensamma ytor hålls rena och organiserade

Bidra till en effektiv och positiv arbetsmiljö

Vi söker dig som
Är strukturerad, ansvarstagande och har god arbetsmoral

Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo

Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger

Har en positiv inställning och fungerar bra i team

Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav

Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor

Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Konkurrenskraftig lön och personalförmåner

Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till jobb@lockhopandbarrel.com så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@lockhopandbarrel.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Foodrunner/diskare".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lock, Hop & Barrel AB (org.nr 559101-7099)
Bergsvägen 7 (visa karta)
614 34  SÖDERKÖPING

Arbetsplats
Lock Hop & Barrel AB

Jobbnummer
9663677

Prenumerera på jobb från Lock, Hop & Barrel AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Lock, Hop & Barrel AB: