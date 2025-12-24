Foodrunner/diskare
2025-12-24
Foodrunner & Diskare till Lock, Hop & Barrel - Söderköping
Vill du arbeta i en fartfylld restaurangmiljö där samarbete och laganda står i centrum? Lock, Hop & Barrel i Söderköping söker nu engagerade och pålitliga foodrunners och diskare som vill bli en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2025-12-24Om företaget
Lock, Hop & Barrel är en populär pub och restaurang i hjärtat av Söderköping, känd för sin avslappnade atmosfär, god mat och ett brett dryckesutbud. Hos oss är alla roller lika viktiga för att skapa en smidig service och en positiv upplevelse för våra gäster.Om tjänsten
I rollen som foodrunner och/eller diskare kommer du att:
Ansvara för att mat levereras snabbt och korrekt från kök till bord
Säkerställa ett bra flöde under service genom samarbete med servering och bar
Hantera disk, renhållning och ordning i kök och restaurang
Se till att arbetsytor, utrustning och gemensamma ytor hålls rena och organiserade
Bidra till en effektiv och positiv arbetsmiljö
Vi söker dig som
Är strukturerad, ansvarstagande och har god arbetsmoral
Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
Är flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Har en positiv inställning och fungerar bra i team
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
En trivsam arbetsplats med engagerade kollegor
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Konkurrenskraftig lön och personalförmåner
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till jobb@lockhopandbarrel.com
så snart som möjligt.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: jobb@lockhopandbarrel.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Foodrunner/diskare". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lock, Hop & Barrel AB
(org.nr 559101-7099)
Bergsvägen 7 (visa karta
)
614 34 SÖDERKÖPING Arbetsplats
Lock Hop & Barrel AB Jobbnummer
9663677